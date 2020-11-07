زوجة محمود عبدالمغني تروي موقفا طريفا معه: "نزل ياكل كشري وأنا بولد"

علاقات و مجتمع

قال الفنان محمود عبدالمغني، إن شخصيته تغيرت كثيرا عقب ولادة أكبر أبنائه، وهي "مريم"، لافتا إلى أنه دخل غرفة العمليات خلال ولادتها، متابعا: "مريم بالنسبة لنا أحلى حاجة في الدنيا، وكانت بتكبر قدامنا، شوية تحبي وشوية تتمشى، إحساس حلو إن فيه حاجة منك شايفاها وتتعاملي معاها".

وأضاف "عبدالغني"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن التغييرات التي حدثت له هي زيادة المسؤولية، "فيه حاجات كنت بعملها زي التصوير بقيت أجري عشان أشوف مريم وأم مريم، كنا حريصين إن كل وقتنا يكون لمريم، ودي حاجة كانت بتقربنا لبعض وعملت حاجة جديدة في حياتنا وضحكتها بالدنيا".

من جانبها روت "مي" زوجة الفنان محمود عبدالمغني أحد المواقف الطريفة خلال ولادتها ابنتهما "مريم"، قائلة: "وأنا داخلة بولد بسأل فين محمود يا جماعة قالولي نزل ياكل كشري"، فرد عليها "عبدالمغني"، قائلا: "الكشري شوفته كان نازل سخن ومقدرتش أقاوم، وهي كانت لسة قدامها ساعة أو ساعتين فقولت ألحق شوية".

وظهر الفنان محمود عبد المغني كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "النهاية" بجوار النجم يوسف الشريف في الحلقات الأخيرة، والذي عرض في رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.