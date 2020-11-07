محمود عبدالمغني: "حلقت لأولادي شعرهم خلال فترة حظر كورونا"

علاقات و مجتمع

روى الفنان محمود عبدالمغني، عن تفاصيل قضائه هو وأفراد عائلته في المنزل خلال الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا الفترة الماضية، قائلا بشكل ساخر: "حلقت لأولادي شعرهم"

وأضاف "عبدالغني"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، "فجأة لقينا الدنيا قفلت، وقعدنا في البيت متحركناش خالص ومخرجناش، والشعر طول، ومكنش فيه حلاقين".

وأعادت الإعلامية منى الشاذلي عرض فيديوهات نشرها الفنان على السوشيال ميديا خلال فترة الحظر، حيث ظهر وهو يطبخ بعض الأكلات مثل المكرونة والمحشي، وعلق ابنه الأصغر قائلا: "أكلنا من الأكل دة كان طعمه كويس، وأحسن حاجة عملها المحشي، بس ماما مي أكلها أحسن".

وظهر الفنان محمود عبدالمغني كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "النهاية" بجوار النجم يوسف الشريف في الحلقات الأخيرة، والذي عرض في رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120، حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.