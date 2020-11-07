فاروق الباز يتحدث عن عائلته: والدتي كانت أمية"

علاقات و مجتمع

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن والده كان دائما ما يتحدث بالفصحى في مختلف الأوقات، حيث إنه كان دائما يقول: "من يعلم فعليه أن يُعلم الناس وإلا فما نفع في علمه، دي كانت مهمة جدا بالنسبة ليا، ودي كانت أهم حاجة اتعلمتها من والدي".

وأضاف "الباز" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "الجمعة في مصر، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على قضائية "MBC مصر"، أن والده كان رجلا مهذبا دائما يحترم الناس، وساعده في ذلك والدته بسبب خبرتها في التعامل مع الناس، وكان يحبها الكثيرون ويقدرونها ولم تكن تستطيع القراءة أو الكتابة.

وأوضح أنه لم يكن يعلم أن والدته أمية إلا بعدما رأى والده يقوم بتعليمها الحروف الهجائية العربية في أحد الأيام أثناء عودته من المدرسة في فترة الثانوية: "سألتها وقالتلي: كنا بنروح المدرسة أنا وزكي أخويا وكان الأستاذ بيسألني في حاجة وكنت برد وهو مبيردش، وفي إحدى المرات قال المعلم لأخيها إنت غبي وحمار" ليمنعها والدها من الذهاب للمدرسة بعد تلك الواقعة.

وأكد أنه نجح في حفظ القرآن الكريم كاملا في الصف الثالث من المرحلة الابتدائية: "التعليم الأزهري كله كده، بنبدأ حفظ القرآن من سن صغير".