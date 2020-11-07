زوجة محمود عبدالمغني تروي تفاصيل ارتباطهما: قولت هتجوزه وأنا باكل محشي

علاقات و مجتمع

كشفت مي مجدي زوجة الفنان محمود عبدالمغني، تفاصيل ارتباطها بالفنان، قائلة: "هو كان فيه برنامج بيتذاع التلفزيون، وأنا قاعدة أنا وبابا بنتفرج، وأنا كنت قاعدة باكل، مكنتش أعرفه لسه شخصيا، وكان قاعد بيتكلم انه هيتجوز في شهر 3 أو 2".

وأضافت "مي"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "فجأة حسيت إن فيه حاجة بتقولي إنتي هتتجوزيه، فلقيت نفسي بقولها بصوت عالي، فبقول لبابا أنا هتجوزه، فرد عليا مي خلصي أكل، وبعدها بفترة قليلة اتجوزنا".

وداعبت الإعلامية منى الشاذلي، مي، وتساءلت: "كنتي بتاكلي إيه؟"، فردت عليها مي ساخرة: "كنت باكل محشي".

من جانبه قال الفنان محمود عبدالمغني، إنه فسخ خطوبته قبل ارتباطه بـ مي، لأسباب معينة، وعندما رأى مي، في إحدى الجلسات شعر براحة كبيرة جدا من ناحيتها، وتزوجا في أقل من شهر.

وظهر الفنان محمود عبدالمغني، كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "النهاية"، مع الفنان يوسف الشريف، في الحلقات الأخيرة، والذي عرض في رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120، حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.