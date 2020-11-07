دراسة: النساء العاملات أقل عرضة لضعف الذاكرة

صحة

كشفت دراسة جديدة لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بوسطن، عن أن النساء اللاتي يعملن خارج المنزل قد يحافظن على ذاكرتهن بشكل أفضل من النساء اللاتي يجلسن في المنزل.

ووجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 6200 امرأة في الولايات المتحدة أعمارهن 55 عامًا أو أكثر، أن اللواتي عملن خارج المنزل في سن الرشد أقل عرضة لتدهور الذاكرة، مقارنة مع غير العاملات.

وكان معدل انخفاض الذاكرة بين الأمهات غير العاملات أكبر من 50%، مقارنة مع اللواتي عملن خارج المنزل، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأظهرت النتائج أن معدل تدهور الذاكرة كان أبطأ بين النساء العازبات العاملات، مقارنة مع الأمهات المتزوجات اللواتي يبقين في المنزل.

طرق تساعد على تنشيط الذاكرة

ومن الطرق التي تساعد على تنشيط الذاكرة كما أوردها موقع "health line":

التوقف عن أداء عدة مهام في وقت واحد.

ألعاب الذكاء والحيل.

الحفظ والاسترجاع.

استخدام الذاكرة البصرية.

التأمل.

الكتابة.

التحدث مع النفس.

الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية.

النوم الجيد.

ممارسة الرياضة.

حيث يساعد النشاط الحركي في زيادة ضخ الدم في سائر أجزاء الجسم بما في ذلك المخ، الأمر الذي من شأنه المحافظة على التركيز والذاكرة.

وأثبتت أبحاث حديثة أن الجسم يفرز مواد كيميائية عصبية أثناء ممارسة الرياضة، تساعد في تحفيز الخلايا العصبية ومضاعفتها.