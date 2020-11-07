القومي للمرأة ينظم ورشة عمل "ضد التحرش"

علاقات و مجتمع

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان "ضد التحرش"، التعاون مع أحد الفنادق، وتعتبر الورشة الأولى من نوعها التي يقيمها مجلس قادة المرأة لفنادق ماريوت بمصر منذ إنشاءه فى يناير الماضي بالتعاون مع المجلس، بحضور المستشار احمد رفعت النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والقاضي بمحكمة الاستئناف، والأستاذة امل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ونخبة من مديري عموم فنادق ماريوت ورؤساء الأقسام والعاملين من جميع فنادق ماريوت بمصر.

قام المستشار أحمد رفعت النجار، القاضي بمحكمة الاستئناف بعرض القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بجميع اشكاله شامله التعرض وهتك العرض والاغتصاب وغيرها من القوانين.

وعرضت الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس دور المكتب وجهوده فى جميع فروع المجلس بالمحافظات فى توفير الخدمات القانونيه للمرأة التى تتعرض للعنف.وأشاد الحضور بأهمية موضوع الندوة والذى يعتبر من أهم قضايا الساعه.

يذكر أن المجلس القومى للمرأه قد نظم العديد من الورش والمحاضرات التوعوية داخل جميع محافظات الجمهورية مؤخرا والتى تهدف الى رفع الوعى المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة بجميع انواعه ونشر الوعى بين الأفراد عن تعريف وكيفيه محاربه التحرش فى جميع المجالات وخلق بيئه عمل خاليه من التحرش والتى ادت الى أولى الخطوات فى التعاون المشترك بين المجلس للقومى للمرأه وفنادق ماريوت بمصر.