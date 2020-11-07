فيديو.. أحمد خالد صالح يحتضن هنادي مهنا في حفل زفافهما

علاقات و مجتمع

تداول رواد إنستجرام، مقطع فيديو جديد من حفل زفاف الفنانين أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، الذي انطلق منذ قليل.

تضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ50 ثانية، ظهور العروسين خلال دخولهما لقاعة الاحتفال، واحتضان "صالح" لزوجته، خلال تصوير "فوتو سيشن".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

تفاصيل فستان هنادي مهنا

وبدوره، تحدث مصمم الأزياء هاني البحيري، عن تحضيرات فستان هنادي مهنا، قائلا لـ"الوطن"، إن الفستان يحتوي ما يزيد على 40 ألف وردة صغيرة الحجم، مع الاعتماد على اللولي صغير الحجم، و"اشتغلت عليه من شهر إبريل اللي فات علشان يجهز في نوفمبر".

واعتمد مصمم الأزياء على ما يقارب الـ60 مترا من الدانتيل لتزيين الفستان، الذي يحتوي على ذيل طويل مطرز بالورود، ويبلغ طوله 7 أمتار.

وتابع "البحيري"، بأن العروس رغبت في اختيار فستان زفاف باللون الأبيض الخالص بعيدا عن الـ"أوف وايت" و"شامبين"، مضيفا: "الفستان معمولها مخصوص (إسبشيال أورود)، مش من تصميمات سابقة عندي".

وعن سعر الفستان، أكد المصمم المصري أنه لم يحدده بعد: "والله لسه محطتش سعره، وكفايا ان هنادي ووالدها اختاروني علشان أصمم الفستان، رغم علاقتهما مع مصممين أزياء كتير"، معربا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على إطلالة العروس.

تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا

وكشف مصدر مقرب من العروسين عن تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بنظام الـ"أوبن إير".

وأضاف المصدر، أن الفنان تامر حسني، سيحيي حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا خطوبتها، لافتا إلى أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مردفا: "عازمين مصر كلها".