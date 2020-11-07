توقعات الأبراج اليوم 7-11-2020: الجدي يحتاج لعطلة.. وأزمات لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop":

برج الحمل

ربما كنت تشعر بمزيد من العاطفة مؤخرًا، طاقتك ستكون ملهمة.

برج الثور

قد تواجه معارضة من الاشخاص الذين كنت تعول عليهم اليوم، لا تتفاجأ.

برج الجوزاء

من المحتمل أن تشعر بالقوة، وقد تشعر بزيادة في الثقة بالنفس.

برج السرطان

إذا كنت تعرف حقيقة كل الأشياء التي تحدث خارج عالمك، فستشعر بالفزع.

برج الأسد

ليست فكرة جيدة أن تحاول وضع الآخرين في صورة محددة، هذا سيؤدي إلى إزعاجهم وإحباطك.

برج العذراء

تفكر في بعض المعلومات المدهشة التي لا يعرفها عامة الناس بالضرورة.

برج العقرب

من المرجح أن تدخل في أزمات من الصعب حلها الآن.

برج القوس

قد يكون من الصعب التعامل مع الآخرين اليوم، قد تكتشف قريبًا أنهم عنيدون مثلك تمامًا.

برج الميزان

لا تتوقع أن ينتبه الآخرون كثيرًا لمشاعرك اليوم، أنت أكثر احترامًا لهم من احترامك لنفسك.

برج الجدي

أنت الآن بحاجة إلى بعض الهدوء والسكينة، لماذا لا تخطط لقضاء عطلة؟.

برج الدلو

سيكون لجو العنف تأثير عليك اليوم، ستكون منزعجًا إلى حد ما.

برج الحوت

من المرجح أن تظهر بعض الاختلافات في الرأي بشأن حياتك العاطفية اليوم.