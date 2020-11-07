محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بزفافه على الفنانة الشابة هنادي مهنا وسط عدد قليل من الأقارب والأصدقاء بإحدى الفنادق المشهورة بالقاهرة. حضر الحفل الفنانيين تامر حسني وحسن شاكوش، إذ ارتدى تامر بدلة سوداء أنيقة ونسق معها تيشرت أسود وحذاء رياضي بنفس اللون مما اعطاه مظهر كاجوال إلى حد ما. بينما ارتدى شاكوش بليزر بترولي، مع تيشرت أبيض، وبنطلون جينز فاتح، وحذاء رياضي أسود.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ "سيمي فورمال".. تامر حسني وشاكوش في فرح أحمد صالح وهنادي مهنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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