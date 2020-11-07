محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:
يحتفل اليوم الفنان أحمد خالد صالح بزفافه على الفنانة هنادي مهنا وسط عدد قليل من الأقارب والأصدقاء بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
اختار أحمد بدلة بيضاء أنيقة، عبارة عن بليزر أبيض ياقته سوداء، مع بنطلون أسود، وأسفلها قميص أبيض، وبيبيون تايجر.
بينما ظهرت هنادي وهي ترتدي فستان زفاف أبيض منفوشًا مطرزًا بالكامل بالتطريز والورد. وأكملت هنادي أناقة الفستان واختارت معه طرحة زفاف مزينة بنفس تطريز الفستان وزينتها من الأمام بالهير بيس، وتركت شعرها منسدلًا أسفلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان ملكي وبدلة كلاسيكية..هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يخطفان الأنظار (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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