هنادي مهنا تهدي أحمد خالد صالح أغنية بصوتها في حفل زفافهما

علاقات و مجتمع

بدأ منذ قليل، حفل زفاف الفنانين أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعملت "الوطن"، أن "هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

تفاصيل فستان هنادي مهنا

وبدوره، تحدث مصمم الأزياء هاني البحيري، عن تحضيرات فستان هنادي مهنا، قائلا لـ"الوطن"، إن الفستان يحتوي ما يزيد على 40 ألف وردة صغيرة الحجم، مع الاعتماد على اللولي صغير الحجم، و"اشتغلت عليه من شهر إبريل اللي فات علشان يجهز في نوفمبر".

واعتمد مصمم الأزياء على ما يقارب الـ60 مترا من الدانتيل لتزيين الفستان، الذي يحتوي على ذيل طويل مطرز بالورود، ويبلغ طوله 7 أمتار.

وتابع "البحيري"، بأن العروس رغبت في اختيار فستان زفاف باللون الأبيض الخالص بعيدا عن الـ"أوف وايت" و"شامبين"، مضيفا: "الفستان معمولها مخصوص (إسبشيال أورود)، مش من تصميمات سابقة عندي".