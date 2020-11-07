الامارات | أحمد مراد: سأكتب عن «كورونا» يوماً ما

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد: سأكتب عن «كورونا» يوماً ما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى الروائي المصري أحمد مراد أن حضور أعماله في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً سببه بحث الناس عن الرواية التشويقية التي يفتقدها الوسط الثقافي العربي، مشيراً إلى أن هذا النوع من الروايات غيّر تاريخ الأدب حول العالم. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمت «عن بُعد» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أدارها الإعلامي مصطفى الأغا. وأشار الأغا إلى أن معرض الشارقة للكتاب حقق مكانة مرموقة على صعيد المشهد الثقافي العربي والعالمي، وبات اليوم منصة استثنائية تستقطب حولها نخبة الأدباء والمثقفين والمبدعين.وقال أحمد مراد إنه سبق وكتب عن الوباء في رواية 1919 عندما تناول الإنفلونزا الإسبانية، وسيكتب عن «كورونا» يوماً ما عند اكتمال التجربة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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