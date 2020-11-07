الامارات | #النصف_الحلو.. علامة Umbro تكشف عن تصاميم فريدة من الأحذية الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. علامة Umbro تكشف عن تصاميم فريدة من الأحذية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 نوفمبر 2020

كشفت Umbro، العلامة البريطانية الرائدة في مجال التجهيزات الرياضية منذ عام 1924، عن مجموعة جديدة من الأحذية الأنيقة للرجال والسيدات ضمن تشكيلة Archive Research Project بإلهام من صيحات التسعينات والتصاميم ضخمة الحجم.

وتستعيد التشكيلة الجديدة جاذبية أناقة التسعينات التي شهدت ازدهار ثقافة البوب، وحفرت في الذاكرة أعمالاً أيقونية من الأفلام والمسلسلات والفرق الموسيقية، مثل كلولس وفريندز وسبايس غيرلز، وتميزت فيها الموضة بمجموعة غنية من الأنماط المختلفة، مثل الأحذية الرياضية الضخمة والأزياء الفضفاضة وموضة الغرانج.

وتحاكي Umbro تصاميم هذه المرحلة بأسلوب مبتكر من خلال أحذية بنعل ضخم وتفاصيل شبكية وأطراف جلدية تجعل منها إضافة مثالية لإطلالة عصرية وصور مميزة تضاهي إطلالات نجوم مواقع التواصل. فيما تتناغم ألوان هذه الأحذية مع تشكيلة الملابس الأنيقة التي تستمد إلهامها من أجواء حفلات الشاطئ في جزيرة إيبيزا والسهرات الصاخبة في مدينة سيول. وتتميز الأحذية النسائية بتدرجات الباستيل من البرتقالي والأرجواني والبنفسجي، ويغلب على الأحذية الرجالية ألوان البني الترابي والرمادي الفاتح.

ويبرز في مجموعة الأحذية الرياضية الخاصة بالسيدات حذاء Bumpy بـ355 درهماً بألوان الباستيل، مثل البرتقالي والأرجواني والبنفسجي، وحذاء Fiera الرياضي بتفاصيل تشبه الصندل بـ365 درهماً والمتوافر بتصميم يجمع بين الأبيض والأسود، وتصميم آخر بلون بيج مع أشرطة لاصقة بالأسود، بالإضافة إلى حذاء Exert Max بـ355 درهماً. فيما تضم مجموعة الأحذية الرجالية باقة من التصاميم المميزة، مثل حذاء Neptune Outdoor بـ385 درهماً، والمتوافر باللون البني الترابي وتدرجات زاهية مثل الأحمر والأزرق. بالإضافة إلى حذاء Neptune بـ345 درهماً المزود بنعل خارجي ضخم وقماش شبكي عند الأصابع مع أشرطة سهلة الربط.

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