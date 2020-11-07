الامارات | «سندباد»: معرض الشارقة منصتنا نحو العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «سندباد»: معرض الشارقة منصتنا نحو العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دار سندباد للنشر والتوزيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ تأسيسها عام 2012، وتستهدف بإصداراتها الأطفال بعمر السنتين فما فوق، إذ تختص بتقديم محتوى يرتقي بمدارك الصغار، ويثري وعيهم، إلى جانب مسعاها في تطوير معايير مبتكرة لمهنة النشر.

وأوضح المتحدث باسم الدار المصرية، محمد شعلان، أن «سندباد» تمكنت من نشر 250 إصداراً خاصاً، و50 ترجمة منذ تأسيسها، منها ستة إصدارات حديثة أطلقتها العام الجاري، وهي سلسلة قصص التنمية البشرية التي تضم ستة عناوين: «لا أخاف»، «لا أكذب»، «لا أتمادى في الخطأ»، «لا أطمع»، «لا أتكاسل»، «لا أسرق».

وأكد أن الدار تمكنت خلال ثماني سنوات من تحقيق قفزات في مجال النشر، أدت إلى حصولها على عدد من الجوائز المحلية والعربية.

وحول مشاركة الدار في المعرض، لفت شعلان إلى أن «سندباد» لم تغب عن معرض الشارقة الدولي للكتاب طيلة ثمانية أعوام، وأن المعرض يعد إحدى أكبر الفعاليات الثقافية العالمية المتخصصة، ومنصة انطلاق الناشرين والمثقفين نحو العالمية، ما يجعل المشاركة فيه ذات أهمية كبيرة، كونها تكسب الدور خبرة وتثري تجربتها في مجال النشر والتوزيع، وتسلط الضوء على المثقفين وترتقي بمكانتهم.

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