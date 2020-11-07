الامارات | «ديزني» تسحب «جريمة على ضفاف النيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تسحب «جريمة على ضفاف النيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُذف فيلم الإثارة «جريمة على ضفاف النيل»، من قائمة أفلام العطلات، أول من أمس، ما يهدد فرص إنعاش الصناعة هذا العام.

وقالت شركة والت ديزني إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي، ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أميركا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر المقبل، وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا. وتأتي الخطوة بعد أن أعادت دول أوروبية عدة، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولاتزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجلوس مغلقة.

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