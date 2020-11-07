الامارات | كنز من ألعاب «ستار وورز» يباع بـ 525 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن كنز من ألعاب «ستار وورز» يباع بـ 525 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جنت عائلة بريطانية 400 ألف جنيه إسترليني (525 ألف دولار)، من بيع كنز عبارة عن ألعاب مستوحاة من سلسلة أفلام «ستار وورز»، عثَرت عليها مصادفةً داخل مرآب مليء بأكياس قمامة تركها أحد الجيران.

وأفادت صحيفة «ذي تايمز» بأن الرجل وزوجته، اللذين يعيشان في ستوربريدج بوسط إنجلترا، احتارا في بداية الأمر في ما ينبغي أن يفعلا بكومة الدمى وسفن الفضاء المصغّرة، التي أمضى جارهما عقوداً في جمعها قبل وفاته.

إلاّ أن ابنهما اكتشف قيمة المجموعة، بعدما طلب من بائع المزادات كريس أستون تقديرها، علماً بأنها تتضمن تماثيل صغيرة لاتزال في عبواتها الأصلية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير من دار «أستون أوكشنرز»، قوله إنها «أفضل مجموعة رآها من أغراض حرب النجوم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news