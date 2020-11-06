محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: تتعدد أسباب إصابة العين بالالتهابات وتشمل قلة النوم والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، ويمكن التغلب تلك المشكلة عن طريق الاستعانة بالكمادات، ولكن يتساءل الكثير عن كيفية استخدام تلك الكمادات، وهل يجب أن تكون باردة أو دافئة، وللتعرف على إجابة تلك التساؤلات اضغط هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أيهما أفضل لصحة العين؟.. إليك الفرق بين الكمادات الباردة والدافئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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