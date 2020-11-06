بإطلالة جذابة.. الكابلز كندة علوش وعمرو يوسف يخطفان الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي شاركت الفنانة كندا علوش متابعيها مجموعة صور برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف عبر حسابها الشخصي " إنستجرام". ارتدت كندة فستانا باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، قصير من الأمام وطويل من الخلف، ويتميز الفستان بأنه مزين بطبعات الورود. ونسقت كندة مع إطلالتهاحذاء باللون الكاشمير، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من أسورة وحلق، وتركت شعرها منسدلا. وارتدى الفنان عمرو يوسف بدلة باللون الأسود، مع قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

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