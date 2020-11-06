للنساء.. 15 نوعا من الأطعمة تساعد في خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ترغب النساء دائما في الحفاظ على وزنها للوصول إلى الجسم المثالي والقوام الرشيق، ولكن هل تعلمون أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن بشكل كبير؟

1- القرنبيط:

بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 46 و51 عاما، كان القرنبيط هو أفضل الخضروات لفقدان الوزن، بالإضافة إلى أن للخضروات الصليبية مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الفيتامينات C و B و K، وفق ما جاء في موقع "eatthis".

2- الفاصوليا الخضراء:

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الفيتامينات (C و K و A) والكاروتينات ومضادات الأكسدة والألياف.

3-الفلفل:

الفلفل الحار يمكن أن يسهم في حرق بعض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين سي، ما يساعد على درء هرمونات التوتر الداخلية في الجسم المرتبطة بتخزين دهون البطن.

4- الكرفس:

ليس من المستغرب هنا أن يشار إلى الكرفس، نظرا لأنه يعتبر فائق الصحة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أنه يعتبر كمكون رئيسي في الوجبات الغذائية للنساء من جميع الأعمار الذين فقدوا الوزن وأبقوه في حالة جيدة.

5- الجزر:

يعد الجزر مصدرا رائعا للبيتا كاروتين، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين أ.

6- الخضروات الورقية الخضراء:

تعتبر الخضروات الورقية كاللفت والخس والملفوف والسبانخ والكرنب، من أفضل الأطعمة التي تساعد النساء على فقدان الوزن.

7- البروكلي:

بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 33 و 40 عاما، يعتبر البروكلي من الخضروات التي تساعدهم على فقدان الوزن.

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8- التوت:

من الأطعمة اللذيذة والحلوة المليئة بالألياف والمغذيات، وتعتبر الفاكهة رقم 1 المرتبطة بفقدان الوزن المستمر بين جميع النساء اللائي شملهن الاستطلاع.

9- البرقوق:

على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية نسبيا في البرقوق، إلا أن البرقوق غني بالفيتامينات (A ، K ، B2 ، B3 ، B6) والألياف والبوتاسيوم.

10- الكمثرى:

أظهرت الدراسة أن الكمثرى مغذية للغاية بالإضافة إلى أنها مليئة بالكثير الكربوهيدرات والألياف الجيدة، ومن المعروف أنها تساعد في تقوية صحة أمعائك.

11- الفراولة:

تعتبر الفراولة اللذيذة مصدرا رائعا لفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف.

12- العنب:

يحتوي العنب من أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز دفاعاتك ضد أمراض القلب.

13-الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة المثالية لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى أنه ملئ بالألياف، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن صحة عينيك، ويغمر جسمك بجرعة كاملة من حوالي 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

14- الموز:

يمكن أن يساعدك الموز في بناء العضلات الخالية من الدهون وتعزيز مزاجك وتقليل التوتر ومساعدتك على النوم وتنظيم ضغط الدم والشعور بالشبع وتقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتقوية الأمعاء وتقوية العظام، بالإضافة إلى أنه سيساعدك على إنقاص الوزن أيضا.

15- البرتقال:

يحتوي على فيتامين سي، بالإضافة إلى أنه يعتبر مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم، كما أنها غنية بالليمونويد الحمضي لمكافحة السرطان.