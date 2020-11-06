ماذا يحدث عند لف القدم بورق الفويل لمدة ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

ورق الألومنيوم من الأشياء الموجودة باستمرار في كل منزل لاستخداماته المتعددة في الطهي، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعلمون استخداماته الأخرى.

هناك العديد من الاستخدامات المختلفة لورق الألومنيوم غير المطبخ، ولكن اكتشف الخبراء أن ورق الألمنيوم مفيد جدا خاصة لعلاج ومنع آلام العضلات والظهر والرقبة والذراع والساق والمفاصل، بالإضافة إلى الندبات والحروق بعد الجراحة، وفقا لموقع "hamana pudra".

وقال الخبراء إن المعالجين الطبيعين الصينيين والروس يستخدمون ورق الألومنيوم في علاجهم، يجب أن تعلم أيضًا أن رقائق الألومنيوم جزء لا يمكن الاستغناء عنه في بعض ممارسات العلاج للعديد من المعالجين الطبيعيين الصينيين والروس في علاجهم.

يمكنك التخلص من نزلات البرد ومكافحة الأرق، إلى جانب المشكلات اليومية.

- التعب والإرهاق:

استخدام ورق الألومنيوم للتخلص من التعب هو تقليد قديم معترف به من قبل الخبراء في جميع أنحاء العالم.

يقترح الخبراء أن تبدأ بوضع عدة شرائح من رقائق الألومنيوم في الفريزر لمدة 2-4 ساعات، ثم وضعها على وجهك خاصة على الخدين أو الجفون وتركها لفترة حتى تشعر بالعضلات تسترخي تمامًا وبمجرد خلع ورق الألمنيوم ستلاحظ أن أعراض التعب والأرق قد ولت إلى الأبد.

- تهدئة المفاصل المؤلمة:

هل تعلم أن ورق الألومنيوم رائع لعلاج الحالات المؤلمة مثل التهاب المفاصل والنقرس وعرق النسا وآلام الكعب.

ولتحقيق أقصى استفادة منه، لف ورقة الألومنيوم حول المنطقة التي تؤلمك في جسمك واستخدم فوقها ضمادة طبية، واتركها طوال الليل، وكرر هذه العملية من 10 إلى 12 يوم.

- التخفيف من الحروق:

العناصر الموجودة في ورق الألومنيوم تساعد في تهدئة الحروق بنسبة كبيرة.

وينصح أطباء علاج الصدمات بتغطية الحروق الجديدة بورق الألومنيوم، فقط اغسل مكان الحرق بالماء البارد وجففها بقطعة قماش ناعمة، ثم ضع طبقة رقيقة من مرهم الحروق وأعلاها شاش معقم، وبعدها لفها بووق ألومنيوم ثم التثبيت بضمادة طبية إلى أن تشعر بأن الألم ينتهي.

- التخلص من نزلات البرد:

يمكنك أيضًا استخدام ورق الألمنيوم للتخلص من البرد والأنفلونزا، يمكنك استخدام ورق الألومنيوم لفعل ذلك عن طريق لف قدميك في 5-7 طبقات وتركها لمدة ساعة وإزالتها، ثم دع قدميك تتنفس لمدة ساعتين ثم كرر العملية امنح قدميك استراحة أخرى لمدة ساعتين وكرر العملية مرة أخرى افعل ذلك لمدة سبعة أيام أو إلى أن تعود بصحة جيدة.