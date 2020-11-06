بإطلالة ملكية.. هنادي مهنا بفستان ساحر بحفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تحتفل اليوم الجمعة الفنانة هنادي مهنا بحفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، في مكان مفتوح بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

ظهرت هنادي وهي ترتدي فستان زفاف أبيض منفوشًا مطرزًا بالكامل بالتطريز والورد.

وأكملت هنادي أناقة الفستان واختارت معه طرحة زفاف مزينة بنفس تطريز الفستان وزينتها من الأمام بالهير بيس، وتركت شعرها منسدلًا أسفلها.

واختارت ماكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع الألوان الترابية.