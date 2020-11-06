من الخطوبة لعقد القران.. أبرز إطلالات هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحتفل اليوم الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح بحفل زفافهما، واحتفل الكابلز بعقد قرانهما بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم 6 أكتوبر 2020 ، واحتفلا "أحمد وهنادي" بخطبتهما في شهر ديسمبر الماضي بمنزل والدها الموسيقار هاني مهنا في حضور النجم تامر حسني.

وارتدت هنادي مهنا في حفل خطوبتها، جامبسوت باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، أما خطيبها الفنان خالد صالح ارتدى بدلة باللون الرصاصي، مع قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ساعة يد.

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أما في عقد قرانها ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض مصنوع من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها أسورة وحلق وخاتم.

أما الفنان خالد صالح ارتدى بدلة باللون الأزرق وأسفلها قميصا باللون الأبيض.

أما في الحنة ارتدت عباية طويلة باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر الكيرلي، واعتمدت مكياجا قويا، أما أحمد ارتدى عباية باللون البيج.