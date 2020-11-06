تغييرات تحدث في جسمك كل 10 سنوات.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحاول الأشخاص الاعتناء بصحتهم، لذا من المهم ملاحظة التغيرات التي تحدث في جسم الإنسان قبل ظهور أي مشكلة صحية.

وأورد موقع "برايت سايد" الأمريكي، التغييرات التي تحدث لجسم الإنسان كل 10 سنوات، وهي كالتالي:

1- من 20 إلى 30:

هذه هي الفترة الزمنية التي يشعر فيها معظم الناس بالشباب والحيوية ونادرا ما يفكرون في الشيخوخة، لكن حتى في هذا العمر، تحدث تغييرات صغيرة قد تتفاجأ بما يحدث لك في سن الثلاثين، خلال هذه الفترة:

عظامك تتوقف عن النمو

انخفاض إنتاج الكولاجين.

تظهر ضروس العقل.

2- من 30 إلى 40:

عندما يبلغ بعض الأشخاص 30 عاما، لا يزالون يبدون وكأنهم يبلغون من العمر 25 عاما وهذا أمر جيد، ومع ذلك، فإن التغيير داخل الجسم يصبح أسرع، ويمكن أن تشمل التغييرات في هذا العمر:

تفاقم قوة العضلات.

انخفاض في كمية الأنسجة العضلية.

انخفاض في كمية الكولاجين والإيلاستين.

3-من 40 إلى 50:

يعتقد بعض العلماء أن جسم الإنسان يصل إلى ذروة نموه في سن 38 وبعد ذلك تبدأ الشيخوخة الحقيقية، وتشمل التغييرات التي تحدث بشكل أسرع ما يلي:

انخفاض في عدد الخلايا العصبية.

تراكم الدهون في الجسم.

تدهور الرؤية.

زيادة في هشاشة العظام والمفاصل.

فقدان هرمون الاستروجين وارتفاع ضغط الدم عند النساء.

4-من 50 إلى 60:

بحلول سن الستين، يتغير مظهر الأشخاص كثيرا، وهذا ليس فقط بسبب جيناتهم ولكن أيضا بسبب نمط حياتهم، بما في ذلك عادات النظام الغذائي والنشاط البدني وما إلى ذلك، يعاني معظم الأشخاص من تغيرات مماثلة خلال هذه الفترة من الحياة، مثل:

تلف خلايا المخ والخلايا الأخرى بشكل دائم.

ازدياد خطر حدوث مشاكل في المعدة.

الذاكرة تسوء.

5-من 60 إلى 70:

يعاني معظم الناس من تغيرات جسدية واضحة تماما في هذا العمر، ومع ذلك، هناك أيضا تغييرات داخلية لا يعرفها سوى القليل من الأشخاص، مثل:

لا تعمل مستقبلات العصب والتذوق بشكل جيد، ويصبح من الصعب على الأشخاص التذوق والشم وحتى الشعور بالحرارة.

تغيير الصوت.

تنخفض وظيفة القلب.

تصبح العظام أرق، لذلك يمكن أن يصبح الناس أقصر قليلا.

6-من 70 وما فوق:

يعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما من كبار السن، على الرغم من أن بعضهم قد يبدو ويشعر بأنه أصغر سنا، إلا أن عملية الشيخوخة تصبح أسرع، وتشمل التغييرات في هذه المرحلة من الحياة ما يلي:

انخفاض في كتلة العضلات (يتعب الناس بشكل أسرع ولا يمكنهم فعل الأشياء التي اعتادوا القيام بها من قبل).

انخفاض في حجم الدهون في الجسم.

انخفاض في سرعة التجدد (تلف الجلد يستغرق وقتا أطول للشفاء).

تباطؤ في جميع وظائف الجسم (التنفس والهضم وما إلى ذلك).

تدهور في الذاكرة قصيرة المدى (يتذكر الناس بسهولة الأشياء التي حدثت منذ وقت طويل، لكنهم يجدون صعوبة في تذكر ما حدث منذ عدة ساعات أو أيام).