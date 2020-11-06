هاني البحيري يكشف تفاصيل تصميم فستان هنادي مهنا: مزين بـ40 ألف وردة

لايف ستايل

فستان زفاف طويل، تكسوه ورود بيضاء صغيرة الحجم، تجملت به الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، خلال حفل زفافها مساء اليوم، على الفنان أحمد خالد صالح، نجل النجم الراحل خالد صالح.

هاني البحيري: محددتش سعر الفستان

"اشتغلت عليه من شهر إبريل اللي فات علشان يجهز في نوفمبر".. بتلك الكلمات بدأ مصمم الأزياء هاني البحيري، الحديث عن تحضيرات فستان هنادي مهنا، قائلا لـ"الوطن"، إن الفستان يحتوي ما يزيد على 40 ألف وردة صغيرة الحجم، مع الاعتماد على اللولي صغير الحجم: "كله هاند ميد، ومش ألماس ولا أسترس، زي ما بعمل في بعض الفساتين".

اعتمد مصمم الأزياء على ما يقارب الـ60 مترا من الدانتيل لتزيين الفستان، الذي يحتوي على ذيل طويل مطرز بالورود، ويبلغ طوله 7 أمتار.

ويتابع "البحيري"، بأن العروس رغبت في اختيار فستان زفاف باللون الأبيض الخالص بعيدا عن الـ"أوف وايت" و"شامبين"، مضيفا: "الفستان معمولها مخصوص (إسبشيال أورود)، مش من تصميمات سابقة عندي".

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وعن سعر الفستان، أكد المصمم المصري أنه لم يحدده بعد: "والله لسه محطتش سعره، وكفايا ان هنادي ووالدها اختاروني علشان أصمم الفستان، رغم علاقتهما مع مصممين أزياء كتير"، معربا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على إطلالة العروس.

تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا

وكشف مصدر مقرب من العروسين عن تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بنظام الـ"أوبن إير".

وأضاف المصدر، أن الفنان تامر حسني، سيحيي حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا خطوبتها، لافتا إلى أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مردفا: "عازمين مصر كلها".

هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

وخلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بـ"ليلة الحنا"، ونشرت عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة "توكتوك" وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا"، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

وظهرت العروس بـ"جلابية بلدي" بيضاء اللون، غير منقوشة، تشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض "حزمني يا"، مزودة بحزام أحمر به "ترتر" ذهبي، كما اختارت الظهور بشعر انسيابي يحمل بعض التموجات.