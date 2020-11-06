صور.. هنادي مهنا تستعد لحفل زفافها بـ"روب من الريش الأبيض" وتاج

لايف ستايل

تداول رواد إنستجرام، الصور الأولى للفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، خلال تجهيزات حفل زفافها الذي يقام بعد قليل، على الفنان أحمد خالد صالح، نجل النجم الراحل خالد صالح.

وظهرت العروس بـ"روب أبيض" من الساتان المدون عليه كلمة "هنادي" باللغة الإنجليزية، ومزود بريش أبيض متوسط الطول، خلال ارتدائها تاجا متوسط الحجم مزينا بفصوص فضية، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا

وكشف مصدر مقرب من العروسين عن تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل سيعقد اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، على أن يكون الحفل "أوبن إير".

وأضاف المصدر، أن الفنان تامر حسني، سيحيي حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا خطوبتها، لافتا إلى أن الحفل سيشهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مردفا: "عازمين مصر كلها".

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وأوضح أن العروس ستطل بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة للجميع، على حد وصفه، متابعا بأنه سيكون مطرزا ويحتوى على نقوش لامعة.

هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

وخلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بـ"ليلة الحنا"، ونشرت عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة "توكتوك" وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا"، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

وظهرت العروس بـ"جلابية بلدي" بيضاء اللون، غير منقوشة، تشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض "حزمني يا"، مزودة بحزام أحمر به "ترتر" ذهبي، كما اختارت الظهور بشعر انسيابي يحمل بعض التموجات.