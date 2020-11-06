درة تعود لـ فيس بوك وتتجاهل الهجوم عليها بـ"لايكات" وصورة الزفاف (صور)

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة التونسية درة، لتفعيل حسابها منذ 7 ساعات، عقب يومين من إغلاقها له، إثر تعرضها لموجهة واسعة من الانتقادات، بسبب شائعة أنها "زوجة ثانية" في حياة رجل الأعمال هاني سعد، الذي لم ينفصل عن زوجته الأولى، بحسب ما نشره حساب يحمل اسم "منة هشام" على فيس بوك، يؤكد أنها الزوجة الأولى لرجل الأعمال، مؤكدة عدم انفصالها عنه.

وقررت درة، وضع صورتها بفستان الزفاف الأبيض الذي أطلت به خلال زواجها كـ"صورة شخصية"، متجاهلة كافة الانتقادات الموجهة لها.

وتفاعلت الفنانة التونسية مع التعليقات المهنئة لها على صورتها، المتمنية لها حياة زوجية سعيدة، متغزلين في حُسن إطلالتها، حيث حرصت على تسجيل "إعجاب" لمعظم التعليقات.

يأتي ذلك عقب غلقها لحسابها منذ يومين، بعد تدوينها منشورا عن مرض والدتها، طالبت خلاله بالتوقف عن الخوض في حياتها الخاصة، والذي نشرته عقب يوم واحد من زفافها، كما أنها غيرت "بروفايل بيكشر" بصورة لها بفستان الزفاف الأبيض من توقيع زهير مراد.

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درة: ارحموني أمي جالها انسداد في الشريان

وكانت الفنانة درة، هاجمت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الهجوم عليها بسبب كونها زوجة ثانية، والسخرية منها بعد زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وكتبت "درة" منشورا عبر صفحتها على فيس بوك، ثم حذفته بعدها بقليل: "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان، وتعبت من امبارح، صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعو الخلق للخالق، ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم، وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

وفي سياق متصل، علقت "درة" في تصريح مقتضب لـ"الوطن"، على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: "أرجوكم سيبوني في حالي"، حيث تعيش حالة من الحزن بسبب مرض والدتها وهجوم بعض الجمهور عليها، بالتزامن مع تداول مقطع صوتي لها تؤكد خلاله انفصال "سعد" عن زوجته الأولى.