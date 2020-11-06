الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

لايف ستايل

نشر مصمم الأفراح أحمد ياسين، الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، نجل النجم الراحل خالد صالح، عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على إنستجرام.

وتضمنت الصور، غرف نوم العروس المزينة ببلالين بألوان متعددة، وكلمة "عروس" باللغة الإنجليزية، فضلا عن قاعة الحفل المزين بورود قرمزية وزرقاء وبيضاء.

تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا

وكشف مصدر مقرب من العروسين عن تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل سيعقد اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، على أن يكون الحفل "أوبن إير".

وأضاف المصدر، أن الفنان تامر حسني، سيحيي حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا خطوبتها، لافتا إلى أن الحفل سيشهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مردفا: "عازمين مصر كلها".

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وأوضح أن العروس ستطل بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة للجميع، على حد وصفه، متابعا بأنه سيكون مطرزا ويحتوى على نقوش لامعة.

هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

وخلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بـ"ليلة الحنا"، ونشرت عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة "توكتوك" وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا"، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

وظهرت العروس بـ"جلابية بلدي" بيضاء اللون، غير منقوشة، تشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض "حزمني يا"، مزودة بحزام أحمر به "ترتر" ذهبي، كما اختارت الظهور بشعر انسيابي يحمل بعض التموجات.