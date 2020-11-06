"أنتي الأهم" تطلق حملة توعية خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب

علاقات و مجتمع

أعلن الدكتور عمرو حسن مؤسس مبادرة "أنتي الأهم" وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "حسن"، خلال حديثه لـ"هن"، أن المبادرة تهدف لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة المهمة، فضلا عن تعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس النواب، متابعا بأن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية، وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأردف أن السيدة المصرية هي أول امرأة عربية تمثل بلادها سياسياً في البرلمان، ودخلت معترك الحياة البرلمانية عام 1957، حينما أعطى دستور 1956، حق الانتخاب والترشح للمرأة المصرية.

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وأشار إلى أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بمبادرة "أنتي الأهم"، يستعد للمشاركة في تسهيل عملية الانتخاب باللجان، من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي، ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.

قبل انطلاقها بساعات.. خريطة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

وتنطلق غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.

وتمثل القوائم المتنافسة كل من: "القائمة الوطنية من أجل مصر - قائمة المستقلين -قائمة نداء مصر".