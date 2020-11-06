نتيجة مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العصير الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر العصير الأخضر المكون من مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه، من الأطعمة الصحية، ويحتوي على اللفت والسبانخ والسلق والكرفس وعشب القمح والخيار.

وفي حين أن التوت والحمضيات والتفاح والكيوي كلها خيارات فاكهة شائعة تقدم العناصر الغذائية الخاصة بها وقليلاً من الحلاوة، يمكنك أيضًا إضافة الأعشاب مثل البقدونس أو النعناع لتعزيز النكهة والتغذية.

ولكن إذا كنت تشرب العصير الأخضر كل يوم، فكيف سيؤثر ذلك على جسمك؟، وفقا لموقع thelist.

يمد جسمك بالخضار والفواكه التي يحتاجها

من الأفضل أن تتناول النساء البالغات من العمر ما بين 19 و 50 عامًا 2.5 كوب من العصير يوميًا، بينما يجب على الرجال البالغين في نفس الفئة العمرية تناول 3 أكواب، عندما يتعلق الأمر بالفاكهة، يوصى للنساء من سن 19 إلى 30 بتناول كوبين يوميًا، بينما تحتاج النساء البالغات من العمر 31 عامًا وأكثر إلى 1.5 كوب فقط، يجب على الرجال البالغين من جميع الأعمار أن يتناولوا كوبين يوميًا.

قد تشعر بالجوع بعد وقت قصير

مدى شعورك بالشبع بعد تناول شيء ما يعتمد على محتوى المغذيات في الوجبة، يلعب البروتين والألياف دورًا أكبر في التحكم في وقت شعورك بالجوع مرة أخرى.

ولسوء الحظ، تحتوي الفواكه والخضروات الموجودة بالعصير الأخضر على القليل جدًا من البروتين ، كما يتخلص العصير من الألياف الموجودة بشكل طبيعي في هذه الأطعمة، مما ينتج عن شعور مؤقت للغاية بالشبع، ومن المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى بعد ساعة، لذلك لا يجب اعتبار العصائر الخضراء كبديل للوجبة لأنها لا توفر سعرات حرارية كافية لتغذية جسمك ونقص البروتين والألياف والدهون يعني أنك من المحتمل أن تواجه الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام بعد ذلك بوقت قصير.

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هضم الطعام بسهولة

نقص الألياف في العصير الأخضر له فائدتان رئيسيتان: فهو يزيد من تركيز المغذيات ويسهل أيضًا امتصاصها.

نقص الألياف يعني أيضًا امتصاص المواد الغذائية بشكل أسرع وأسهل، إن الفيتامينات الموجودة في الفواكه والخضروات، مثل فيتامين C وفيتامين A ، يتم امتصاصها بشكل أفضل في شكل سؤائل، يمكن لجسمك تجاوز عملية الهضم غير الضرورية للألياف ثم امتصاص العناصر الغذائية بسرعة وكفاءة.

تعزيز جهازك المناعي

شرب العصير الأخضر كل يوم، طريقة رائعة لتعزيز جهاز المناعة لديك، تقول أخصائية التغذية ليزا ريتشاردز: "من الفوائد الأخرى لزيادة تناول الفيتامين من خلال العصير الأخضر تحسين وظيفة المناعة، وينطبق ذلك بشكل خاص على مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، يتم استهلاك هذه المركبات بسهولة من خلال المشروبات الخضراء".

ما تأكله يمكن أن يؤثر على جهازك المناعي ، لأن حوالي 70 بالمائة منه موجود بالفعل في أمعائك، ولكن لا تقدم جميع مكونات العصير الأخضر نفس الفوائد، وقد تعمل تركيبات معينة معًا بشكل أفضل من غيرها، فاللفت والكرفس والخس والجزر والجزر كلها خضروات رائعة يجب تضمينها، في حين يمكن أن يقدم التفاح الأخضر والحمضيات والفراولة فوائد إضافية.

إزالة السموم من جسمك

وفقًا لخبير التغذية كيري جلاسمان، فالعصير الأخضر يعمل بشكل طبيعي على التخلص من السموم من خلال الكبد والكلى والجهاز الهضمي.

على الرغم من أن العصير الأخضر لن يخرج على الفور جميع "السموم" من جسمك، إلا أنه يمكن أن يتضمن مغذيات تدعم جسمك أثناء قيامه بعملية إزالة السموم، فهو يمكن يعزز صحة الكبد.