لـ7 أسباب.. لماذا يفضل العديد من الأشخاص عدم الزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الفترة الأخيرة، وجدنا العديد من الأشخاص يرغبون في البقاء بمفردهم لفترة أطول من الوقت أو ربما إلى الأبد، دون الرغبة فى الزواج.

وفقا لموقع " brightside"، هناك 7 أسباب جعلت العديد من الأشخاص يقررون العيش بمفردهم.

- الوقت الذي تقضيه مع أشخاص آخرين أكثر متعة

بدأ الناس في التركيز أكثر على الوقت الشخصي وحياتهم الاجتماعية ومهنهم، إنهم لا يريدون أن يتم التحكم في حياتهم من خلال حالة علاقتهم أو إهمال تقديرهم لذاتهم، يمنحهم هذا فرصة للبقاء أكثر انفتاحًا على المغامرات الجديدة ويرون أنفسهم في الواقع أكثر راحة لأنهم عازبون، يستمتعون بكل دقيقة في حياتهم، وهي أكثر مما يمكن أن يقوله الناس من الأجيال السابقة، يدركون قيمة الحياة.

- تحب المرأة الشعور بالاستقلال

تحب النساء الشعور بالتمكين والحرية، يركزن على حياتهم المهنية ويحترمن حياتهن الشخصية دون الحاجة إلى تقديم أي تضحيات بسبب الحب، بينما الدخول في علاقة يجعلهن يخشون فقدان كل ذلك، وخاصة استقلاليتهن.

وبسبب هذا، ينتهي بهن الأمر بالزواج في وقت متأخر في الحياة، بمجرد الانتهاء من تعليمهن العالي والاستقرار في وظائف مستقرة.

- مع تقدمنا في العمر تبدأ حياة العزوبية في الظهور كخيار أفضل

أجريت دراسة على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و 85، وأظهرت أن حياتهم الفردية كانت أفضل بكثير، في الواقع، مع تقدمهم في السن، أصبحوا أكثر رضا، عندما تمت مقارنتهم مع أولئك الذين لديهم أزواج، لم يكن الأمر بسيطًا جدًا.

على الرغم من أن الكثير من الناس لا يصدقون أن المرأة التي كانت عازبة معظم حياتها تقول: "أنا بخير"، فهي في الواقع كذلك، صحتهن العقلية والبدنية جيدة بالمقارنة نظرائهن المتزوجات.

Advertisements

- العديد من الأشخاص لا يريدون الالتزام

الأشخاص الذين يبحثون عن علاقة قوية ويريدون الالتزام ينتهي بهم الأمر بمفردهم لأنهم لا يستطيعون العثور على شخص يهتم أيضًا ويقدر هذا الالتزام اليوم، هذا نادر الحدوث وهو يبني الخوف الذي يبعد الناس عن بعضهم البعض.

عندما تستمر في تذكير شريكك بقيمة الالتزام لكنه لا يغير وجهة نظره، يبدو أنك أهدرت الوقت من أجل لا شيء، لهذا السبب يعتقد بعض الأشخاص أن الحصول على زوج على نفس المستوى لا يستحق كل هذا العناء، وفي بعض الحالات يكون مستحيلًا.

- يجدون صعوبة في الثقة بالآخرين

على الرغم من وجود قصص حب رائعة، فإن تلك التي لها نهاية سيئة عادة ما نتذكرها، يمكن أن تسبب هذه الحقيقة أزمة في قدرتنا على الثقة ويمكن أن تجعل من الصعب تصديق ما يقوله شخص آخر، فالوقت الذي نحتاجه للتعرف على شخصية ما ومعرفة ما إذا كان يمكن الوثوق به يحتاج وقتا كثيرًا جدًا.

- البعض يبقى عازبا بسبب تدني احترام الذات

عندما نستمتع بأحلام اليقظة والنوم وقتما نريد وقضاء الوقت بمفردنا، نبدأ في الاعتقاد بأننا لسنا جيدين بما يكفي ليكون لدينا شريك، غالبًا لأن هذا النوع من نمط الحياة ليس من السهل مشاركته مع الآخرين، ولكن بالنسبة للبعض مثالي تمامًا.

يبدو أن تدني احترام الذات يبقي الكثير من الأشخاص بعيدًا عن تكوين أسرة، ويسعدهم أن يظلوا عازبين، ولا يقلقون بشأن ما يعتقده الشخص الآخر عنهم.

- يريدون تطوير أنفسهم

نعم خلال الزواج، يمكنك العمل على تطوير نفسك، ولكن هناك المزيد من الفرص للقيام بذلك عندما تكون أعزب، عندما تعمل على التطوير الذاتي، يكون من الأسهل بناء شخصية أفضل والعمل على نقاط ضعفك وتصبح أقوى عندما لا يكون لديك شخص آخر لتفكر فيه، فهناك الكثير من الوقت لأفكار العمل، والاسترخاء، وممارسة التمارين، إن حرية اختيار ما تريد القيام به في أوقات فراغك هي السبب في أن الكثير يقرر البقاء بمفرده.