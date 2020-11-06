5 خطوات لاختيار أحمر الشفاه المناسب للمرأة المحجبة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - يعد أحمر الشفاه من المستحضرات الأساسية في حقيبة كل امرأة وهو عامل مهم في ابراز جمال المرأة المحجبة، إذ يعكس عليها جمالاً ورونقاً طبيعياً لهذا عليك اختياره بدقة كي تظهري أنيقة وبلوك ناعم.

إليك 5 خطوات لاختيار أحمر الشفاه المناسب:



أحمر الشفاه الأحمر:

أحمر الشفاه الأحمر

لون رائج وجميل، ولكن على المحجبة الا تبالغ بوضع كمية كبيرة منه بل الاكتفاء بلون خفيف بمنحها رونقاً. وفي حال وضعت أحمر الشفاه الأحمر، يجب الا تكثري من باقي المكياج لانك ستبدين بلوك مبالغ فيه.

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أحمر الشفاه البني:

أحمر الشفاه البني

لا تبطل موضة أحمر الشفاه البني وتدرجاته. ولكن على المحجبة ألا تميل نحو البني فحسب، بل يجب أن تعتمد على محدد الشفاه "كونتور" لاكمال اطلالتها. عادة يكون المحدد بدرجات أفتح من لون أحمر الشفاه.

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البرتقالي:

أحمر الشفاه البرتقالي



لون منعش بامتياز وجذاب. ولكن على المحجبة ألاّ تضع اللون بشكل مبالغ فيه، وهو يليق لجيمع الوان البشرة. يجب أن يترافق اللون البرتقالي مع ظلال عينين من اللون الترابي وعدم اللجوء إلى الألوان الفاقعة فوق العين.



النيود:

النيود

هذه التدرجات هي ألوان الموضة الحالية، وهي الأكثر انسجاماً مع الحجاب لانها ليست قوية.

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الزهري والموف:

الزهري

لونان جميلان ومميزان. ويمكن وضع الموف والزهري بكل حرية لأنهما لونان هادئان. يليق الزهري بالبشرة البيضاء بينما الموف فهو جذاب على البشرة السمراء.