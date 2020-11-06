مكياج الفاشينيستا علا فرحات لمحبات الطلة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تتمتع الفاشينيستا علا فرحات بملامح طفولية ناعمة، وهي تعلم تماماً ما يليق بها من صيحات المكياج، حيث لم نرها يوماً تستخدم مستحضرات المكياج بشكل مبالغ فيه، بل تحرص على الحفاظ على إطلالة طبيعية بألوان مكياج تتناغم مع بشرتها وتمنحها إطلالة هادئة وراقية.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز ما يميز مكياج علا فرحات، وطريقة تطبيق مكياج ناعم على طريقتها لمحبات الطلة الهادئة.



أبرز خطوط مكياج علا فرحات

مكياج بسيط وناعم



تحرص الفاشينيستا علا فرحات على اختيار ألوان مكياج هادئة تتناغم مع بشرتها الحنطية الجذابة، حيث غالباً ما نراها تستخدم ظلال العيون الترابية أو بألوان النيود والبيج والزهري الفاتح... ومن الملاحظ أنها لا تجاري صيحات المكياج الجريئة والقوية السائدة بشكل كبير، وإنما تبرز ملامحها البريئة بأقل عدد من مستحضرات المكياج، حيث نادراً ما نراها تستخدم الرموش الاصطناعية وظلال العيون الغليتر أو اللامعة. فكل ما تفعله هو تمرير القليل من ظل العين فوق الجفن العلوي وعلى خط الرمش السفلي، ووضع طبقات عدة من الماسكرا. وأحياناً تعتمد رسمات الأيلاينر الرفيعة والناعمة جداً للحفاظ على طلة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه

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الهايلايتر والبلاش

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مكياج ناعم لمحبات الطلة الهادئة



تستخدم علا فرحات الهايلايتر بكمية قليلة لتبرز مناطق معينة في وجهها، خصوصاً الخدود والجبين والزاويا الداخلية للعين. ومن خلاله تضمن لمسة من الإشراق والحيوية والحفاظ في الوقت نفسه على ملامحها الناعمة والجذابة. إضافة الى ذلك، يعد البلاش من أهم مستحضرات المكياج التي تعتمدها علا فرحات بشكل دائم، خصوصاً باللون البرونزي أو الوردي، مما يوفر لها توهجاً طبيعياً. ناهيك عن أنها تستخدم الروج بألوان ناعمة مثل الزهري الفاتح أو النيود بتدرجاته المختلفة.

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طريقة تطبيق مكياج علا فرحات

مكياج ناعم من علا فرحات



طبقي في البداية القليل من الكونسيلر ووزعيه حول العين بطريقة متساوية. من ثم طبقي ظلال العيون بلون كريمي فاتح على أول الجفن العلوي، وذلك لتوسيع العين وإضاءتها. من ثم، ضعي ظلال عيون بلون ذهبي هادئ على منتصف الجفن العلوي، مما يساعد على إبراز لون العينين ومنحها بريقاً. ولتحديد العين وتعزيز جمالها، طبقي ظلال عيون بلون داكن على القسم الأخير من الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية. قومي بواسطة الآيلاينر، برسم خط رفيع من طرف العين الداخلي في شكل مواز الى الرموش العلوية وصولاً الى آخر العين. من ثم، مدّي الآيلاينر الى الأعلى باتجاه طرف الحاجب، وهكذا تحصلين على آيلاينر مجنح جذاب. وللحصول على رموش أكثر طولاً وسمكاً وكثافة، ضعي طبقات عدة من الماسكرا السوداء، وابدئي من جذور الرموش وصولاً الى الأعلى، مع تحريك الماسكرا يميناً ويساراً.

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