أفضل مقشر للبشرة يوصي به الخبراء خلال الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة خلال الأجواء الباردة، من الضروري وضع مقشر الوجه في أعلى قائمة مستحضرات العناية بالبشرة، فهو يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة ومنحها الإشراقة والتوهج، بعيداً عن الاحمرار والتقشر والجفاف. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أفضل مقشرات الوجه التي يوصي بها الخبراء خلال الشتاء.



SkinCeuticals Glycolic 10 Renew Overnight

SkinCeuticals Glycolic 10 Renew Overnight



هذا المقشّر خيار فعال لجميع أنواع البشرة، فهو يحتوي على 10 في المائة من جمض الغليكوليك المشتق من قصب السكر، إضافة الى الزيوت النباتية والطبيعية مثل شمع دوار الشمس وزيت الجوجوبا، التي تساعد في تقشير وترطيب البشرة وحماية الحاجز الوقائي للجلد، وتقليص المسامات الواسعة.

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hiseido Waso Soft + Cushy Polisher

hiseido Waso Soft + Cushy Polisher



إن هذا المقشر مصنوع من مستخلصات الصويا وحبيبات السليلوز النباتية اللطيفة، التي تعمل على تقشير البشرة وتنظيفها في الأعماق، ليتركها لامعة ومنتعشة وناعمة كالحرير. دلكي به بشرتك برفق للتخلص من خلايا الجلد الميت والشوائب العالقة على البشرة.

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Klur Skin Soil Multiuse Additive Exfoliating Grain

Klur Skin Soil Multiuse Additive Exfoliating Grain



بفضل احتوائه على الحبوب المكررة مثل نخالة الأرز وبذور ثمر الورد، يزيل هذا المقشر الأوساخ التي تسد مسامات البشرة، ويعزز دوران الخلايا، ليمنح المرأة بشرة متوهجة ومشرقة وخالية من الشوائب.

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Drunk Elephant T.L.C. Sukari Babyfacial

Drunk Elephant T.L.C. Sukari Babyfacial



إنه مقشر للوجه فعال للغاية، غني بمزيج من أحماض الغليكوليك وحمض الساليسيليك وحمض الستريك ودقيق الحمص، مما يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وتهدئتها من الاحمرار والتهيج خلال الأجواء الباردة، مما يجعله خياراً مثالياً للبشرة المختلطة.

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Caudalie Glycolic Peel Mask

Caudalie Glycolic Peel Mask



يعد مقشر الوجه هذا أحد أكثر المقشرات فعالية، نظراً الى احتوائه على حمض الغليكوليك وأحماض ألفا هايدروكسي، إضافة الى أنزيم البابايا، وهي مكونات تمنح البشرة السطوع والتوهج في غضون عشر دقائق.

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Isdin Isdinceutics MelaClear

Isdin Isdinceutics MelaClear



إنه مقشر كيميائي لطيف ممزوج بمكونات مهدئة للبشرة شديدة الحساسية، فهو يحتوي على الفيتامين سي وحمض الفايتك الذي يعمل على تقشير البشرة، والشاي الأخضر المهدئ للبشرة، والذي يوفر تقشيراً لطيفاً من دون أي احمرار وتهيج.

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