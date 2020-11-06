معجون الأسنان وخلطات لتقوية أظافرك في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - هل تعلمين أنّه من أكثر الأماكن التي تتعرّض للجفاف في الشتاء هي الأظافر؟ وعلى الرغم من ذلك، فهي تعتبر من المناطق المنسيّة والمهملة في الجسم دائماً، والنتيجة هي أظافر دائمة التكسّر والبهتان.

فالأظافر تعتبر من أكثر أماكن الجسم عرضة للرطوبة والهواء وتأثراً بالماء، لذلك فأظافرك بحاجة إلى عناية مضاعفة، لا سيما في أيام الشتاء، ولا تنسي أنّ تناول الأطعمة الصحية يؤثر بصورة مباشرة على صحة أظافرك وقوّتها.



إليك هذه الطرق للعناية بأظافرك وتدليلها هذا الشتاء:

عناية بالأظافر

1-نقع الأظافر: انقعي أظافرك في وعاء مليء بالماء الدافئ وقطرات من عصير الليمون لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي أظافرك جيّداً بالماء الدافئ للتخلص من آثار الليمون.

2-تقشير أظافرك: ضعي كمية من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة، وافركي بها أظافرك جيداً بحركات دائرية لبضع دقائق، للتخلص من الأوساخ والجلد الميت المتراكم على أظافرك، ثم اشطفي أظافرك بالماء الدافئ، وستحصلين على أظافر نظيفة في الحال، فمعجون الأسنان هو المنتج السحري في تقشير الأظافر.

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لا تهملي أظافرك:

اهتمي بأظافرك



3-ترطيب الأظافر: قومي بوضع الفازلين أو زيت الزيتون على أظافرك بعد التقشير، لتحصلي على أظافر رطبة ولامعة. كما عليك الحرص على تكرار وضع الفازلين يومياً على أظافرك قبل النوم، لضمان ترطيبها ونعومتها بشكل مستمر.

4-ماسك أظافر أسبوعي: قومي بعمل ماسك أسبوعي لأظافرك، وذلك عن طريق مزج ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع نصف ملعقة من صودا الخبز، حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وضعيه على أظافرك لمدة خمس دقائق، ثم اشطفي يديك بالماء الفاتر.

5-نظام غذائي صحي: احرصي على تناول الأطعمة التي تساعد على تقوية الأظافر وزيادة رطوبتها، مثل: السبانخ، والبيض، وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالجبن ومنتجات الألبان بأكملها.

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