أناقة نجوى كرم في "ذا فويس" لا منافس لها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - نجوى كرم، أيقونة الأزياء والفساتين المميزة، تعود مجدداً إلى الشاشة؛ من خلال برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior؛ لتكشف لنا عن أجمل خياراتها وإطلالاتها الجميلة؛ إذ من المعروف عن نجوى حسها العالي في عالم الموضة، وخياراتها الصائبة بشكل دائم في اختيار ما يناسبها، لذا تابعي معنا أبرز ما رصدناه لكِ خلال أولى حلقاتها في "ذا فويس".



إطلالات نجوى كرم في "ذا فويس"



تتميز نجوى كرم بقوامها الرشيق الذي يساعدها على اختيار مختلف الأزياء التي تريدها، فمن المعروف عن نجوى أنها مدمنة ومهووسة رياضة، ولديها جيم خاص في منزلها، وهذا الإدمان انعكس على إطلالاتها الرشيقة والجميلة، بحيث إنها تحافظ على جسمها.

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خلال برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior وحتى الآن، رصدنا نجوى متألقة بإطلالتين؛ الأولى خلال دورها كحكم في لجنة التحكيم إلى جانب هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين، حيث اختارت نجوى فستان ميدي باللون الأسود ذا أكمام طويلة مكشوفة عند الأكتاف، ونسقت معه طبقات متعددة من عقود اللؤلؤ. أتى هذا الفستان رائعاً عليها، وأظهر قوامها الرشيق، ولاق بها اللون الأسود بشكل كبير. أتى هذا التصميم في مكانه؛ أي لاق بدورها كحكم، فلم يأتِ مبالغاً به ولا خفيفاً جداً، بل جمع بين الطابعين الكلاسيكي والعصري معاً.

نجوى بفستان لامع ملفت للأنظار



أما الإطلالة الثانية؛ فكانت خلال ظهورها على مسرح "ذا فويس سينيور"The Voice Senior لتؤدي أغنيتها، فتألقت بفستان باللون الذهبي، من تصميم لا بورجوازي La Bourgeoisie ذي كتف واحدة مع شق جانبي. عكس هذا الفستان أسلوب نجوى المعتاد الذي يتميز بالسحر والإبهار. نسق هذا الفستان سيدريك حداد. ونسقت مع الفستان حذاء بأسلوب الـPump الكلاسيكي باللون الذهبي أيضاً، مما عكس تناغماً جميلاً.

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شعر ومكياج رائعان



لفتتنا نجوى هذا الموسم بقصة شعرها القصيرة ولونه البني الجميل، وتنسيق التسريحة التي أتت بأسلوب الويفي المنفوش، مع الغرة. أضافت نجوى Volume خاصاً على شعرها. أما من حيث مكياجها؛ فأتى ناعماً ذا ألوان ترابية، ركزت فيه على الكحل والآيلاينر بشكل كبير، واعتمدت تدرجات برونزية في سحنتها تليق بها، ولم تنسَ إضافة الهايلايتر إلى إطلالتها.

إطلالة رائعة لنجوى كرم في برنامج ذي فويس





اكتشفي أبرز إطلالات نجوى كرم في برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior وشاركينا رأيك؛ ما إذا كنتِ أحببتِ هذه الإطلالات الجميلة والمميزة التي خطفت أنفاسنا.

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