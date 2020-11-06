إطلالات متنوعة وأنيقة مستوحاة من ريهام عبد الغفور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - قدمت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور الكثير من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون، وذلك بالإضافة إلى تأنقها الدائم في المناسبات المصرية وفي الإطلالات اليومية المختلفة، ومن وحي أبرز إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا لكِ بعض الخيارات؛ لتستوحي منها أفكارًا لأناقتك.



خيارات فساتين السهرة من ريهام عبد الغفور

خيارات فساتين السهرة من ريهام عبد الغفور



تتميز ريهام عبد الغفور بتصميمات فساتين السهرة، حيث تظهر في كل مناسبة بإطلالة مختلفة بأسلوب مميز ومواكب لصيحات الموضة، ومن وحي أبرز إطلالاتها نلهمك عدة خيارات؛ حيث تأنقت بفستان أبيض طويل مصمم بطيات قماشية وقصة ناعمة من المنتصف ومزين بقصاصات فضية لافتة للأنظار، وزينت مظهرها بحقيبة ومجوهرات فضية مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج البرونزي ليمنحها إطلالة أنثوية مبهرة، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا أزرق قصيرًا وناعمًا مصممًا بوشاح طويل، وأكملته بحذاء ذي كعب بذات اللون، مع طقم من المجوهرات الفضية الراقية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع مع مكياج العينين السموكي، وفي الإطلالة الثالثة تجملت بفستان منفوش مصمم بقصة ضيقة في الخصر ومزين بالقصاصات اللامعة مع تسريحة مرفوعة للشعر لمظهر مناسب لدعوات الزفاف والحفلات الضخمة.

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تنسيقات كاجوال مستوحاة من ريهام عبد الغفور

تنسيقات كاجوال مستوحاة من ريهام عبد الغفور



تعتمد ريهام عبد الغفور في إطلالاتها الكاجوال على الألوان الحيادية والتصميمات البسيطة، لذا نسقت بلوزة سوداء ناعمة مع تنورة طويلة ومنفوشة ملونة بالأبيض ومزينة بطبقة قماشية سوداء، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ تنورة طويلة صيفية مصممة باللون الأحمر ومزينة بفتحة جانبية واسعة مع بلوزة قصيرة بذات القماش، وزينت مظهرها بحذاء ذهبي ذي كعب وحقيبة بيضاء مزينة بالذهبي، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت ببنطال من الجلد الأسود مع تيشرت أسود بكتابة ومعطف ذهبي لامع، وارتكز مكياجها على الألوان الداكنة مع تسريحة عصرية للشعر.

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إطلالات ريهام عبد الغفور بالفساتين الناعمة

إطلالات ريهام عبد الغفور بالفساتين الناعمة



تميل ريهام عبد الغفور إلى خيارات الفساتين الناعمة في مقابلاتها الصحفية والتلفزيونية، ومن أبرز خياراتها أطلَّت بفستان أحمر قصير مصمم بخطوط من الخيوط الناعمة؛ ليضفي لها إطلالة شبابية بسيطة، وتألقت في الإطلالة الثانية بفستان ميدي أسود من الجلد المصمم بحزام للخصر مع حذاء بوت أسود، ولجأت للمكياج القوي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر ليضفي عليها خيارًا كلاسيكيًّا، أما في الإطلالة الثالثة فتزينت بفستان سكري مطبع بالنقط، وأكملته بإكسسوارات ذهبية ذات تصميمات بسيطة وتسريحة مرفوعة للشعر.

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