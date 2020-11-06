كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - يعتبر وشاح الكشمير قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة كل سيدة أنيقة وعصرية، خاصة أنه يمكن ارتداؤه بطرق عديدة، وفقاً لصيحات الموضة.

لذلك تعدّ الأوشحة الشتوية سلاح البقاء بحرارة دافئة وسط درجات الحرارة المنخفضة، على الرغم من تواجدها داخل المعطف الشتوي، إلا أن قطعة واحدة مثل الوشاح يمكن أن تقدّم الكثير من الدفء والأناقة والتميّز في الوقت ذاته في جميع الإطلالات.



أوشحة الكشمير أحدث صيحات الموسم الجديد

وشاح كشمير من سان لوران Saint Laurent



أنعم الأقمشة

وشاح كشمير من إيزابيل ماران Isabel Marant

لكل سيدة عصرية وأنيقة، إذا كانت تبحث عن هذه المميزات، عليها تتبع أحدث صيحات أوشحة الكشمير الشتوية لهذا الموسم، باعتبارها واحدة من أنعم الأقمشة في العالم، فإن وشاح الكشمير هو إضافة مثالية إلى ملابسها الشتوية، كما أنه مثالي لإطلالة يومية، يمكنها عقده أو تركه حول عنقها؛ من أجل الشعور بالتميز، من المهم أن تختار المنقوش لإطلالة أفضل أسفل سترتها.

قد تعتقد السيدة بأن الوشاح أو السكارف إكسسواراً ملازماً لإطلالة الشتاء فقط، إلا أن تصاميم الأوشحة المصنوعة من الحرير والساتان والدانتيل، وغيرها من الأقمشة الناعمة، جعلت منه إكسسواراً مناسباً للإطلالات الأنيقة في مختلف المواسم.

وشاح من برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucinelli

ولكن، ما يميّز سكارفات الشتاء عن غيرها من التصاميم، هي الأقمشة السميكة والدافئة التي تصنع منها، حيث نجد أوشحة صوفية وأخرى مصنوعة من الكشمير، وأوشحة مصنوعة من المخمل، وهذا ما يجعلها حاجة أكثر منها زينة.

ولهذا الموسم، قدّمت لنا دور الأزياء العالمية والعلامات التجارية الكبرى مجموعات غنيّة من الأوشحة وبتصاميم عصرية ولافتة، بإمكان السيدة أن تزيّن بها إطلالاتها على اختلاف أنماطها.

وشاح كشمير ناعم من بربري Burberry

فإذا كانت السيدة تنشد إطلالة عصرية وجريئة، فعليها أن تختار وشاحاً من الصوف طويلاً جداً وتزيّن به إطلالتها بالفستان القصير أو التنورة القصيرة. هذه الإطلالة لا بدّ من اعتمادها؛ لأنها إطلالة شبابية، أنيقة، وفي الوقت نفسه جريئة.

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كما بإمكان السيدة أن تزين إطلالتها الكلاسيكية بالتايور أو الفستان المعتدل الطول بوشاح قصير يلتف على رقبتها، فيزيد من فخامة إطلالتها وأناقتها، مع اختياره من الكشمير، فهو قماش دافئ وناعم في الوقت نفسه.

ولإطلالة عفوية، من المهم أن تضع السيدة وشاحاً بتصميم عصري؛ لتزيّن به إطلالتها الكاجوال بالجينز مع السترة الجلدية أو سترة الجينز أيضاً، هذه إطلالة شبه يومية لكل سيدة.

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لمسة مميّزة وأناقة

وشاح بتصميم مميّز من ميسوني Missoni

تأتي أوشحة الكشمير بموديلات متعدّدة النقوش ومزدحمة الألوان؛ لتضيف لمسة مميزة مليئة بالأناقة على الملابس البسيطة أو داكنة الألوان، ولشتاء أكثر دفئاً؛ نسّقي مع أزيائكِ وشاحاً؛ لإضافة أناقة وشكل جميل.

يعتبر الوشاح الصوف بنقشته الكلاسيكية من القطع الأكثر رواجاً هذا الموسم، نسّقيه مع بدلة سوداء وقميص أبيض؛ لإطلالة رسمية تتوجهين بها إلى المكتب، أو ارتديه مع سويت شيرت واسع وسروال جلد واسع؛ لإطلالة تتألقين بها في مناسبات المساء.

وشاح كشمير من ماكس مارا Max Mara

بالإمكان التفنّن في تنسيق أوشحة الصوف المطبّعة بطرق مبتكرة وأنيقة؛ من خلال تنسيقها مع كنزة صوف قصيرة بقبّة عالية وتنورة بليسيه طويلة على سبيل المثال.

لإضفاء لمسة مرح من خلال اعتماد الأوشحة الصوف الملوّنة؛ يجب أن تحرص السيدة على تنسيقها مع أزياء أحادية اللون، واعتمادها مع ملابس يتطابق لونها مع إحدى النغمات اللونية المتوفرة في الوشاح؛ حتى لا تبالغ بإطلالتها.



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