قفاطين وجلابيات مغربية مستوحاة من سلوى أنلوف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - سلوى أنلوف، مغنية مغربية، رُشِّحَتْ للتصفيات النهائية في برنامج المسابقات العربي "إكس فاكتور"، ولاهتمامها بالأزياء المغربية وكثرة إطلالاتها بها، فقد رصدنا لكِ -عزيزتي- من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة خيارات للقفاطين والجلابيات المغربية، فإليكِ أبرز الإطلالات.



تنسيقات قفاطين المخمل بأسلوب سلوى أنلوف

تنسيقات قفاطين المخمل بأسلوب سلوى أنلوف



تُعتبر أقمشة المخمل من الخيارات المفضلة للكثيرات من النساء في فصل الشتاء، ومع اقتراب موعد دخوله استوحينا لكِ عدة تصميمات لقفاطين مخملية من سلوى أنلوف، حيث تأنقت بقفطان من المخمل الأخضر المطرز بالذهبي بطريقة عصرية وفاخرة، مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج المرتكز على الألوان البرونزية إلى جانب مكياج العينين الأخضر، واختارت في الإطلالة الثانية قفطانًا بدرجة الأحمر العنابي المطرز بالذهبي الممزوج مع الفصوص الخضراء مع إكسسوارات ذهبية وحمراء مميزة، لخيار جذاب مُفْعَم بالأنوثة.

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إطلالات القفاطين والجلابيات المغربية باللون الأسود

إطلالات القفاطين والجلابيات المغربية باللون الأسود



توفِّر الأزياء السوداء الكثير من الفخامة إلى جانب إخفاء عيوب الجسم، لذا ارتدَتْ سلوى أنلوف قفطانًا أسود طويلًا مزينًا بطبعات الزهور الذهبية مع حزام عريض للخصر بتصميم مغربي مميز، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب أسود ومجوهرات ذهبية مميزة إلى جانب المكياج الزهري وتسريحة الشعر الويفي، وظهرت في إطلالة أخرى بقفطان أسود مزين بخطوط ذهبية لامعة ومطرز بالذهبي، مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج البني، ولخيار ثالث أطلت بجلابية مغربية سوداء مزينة بقماش الدانتيل المفرغ مع حذاء وحقيبة باللون الأصفر، لمظهر عصري مناسب للمشاوير اليومية.

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القفاطين والجلابيات الملونة لمظهر مرح

القفاطين والجلابيات الملونة لمظهر مرح



إن كنتِ تفضلين اختيار القفاطين والجلابيات المغربية بالألوان المختلفة المميزة لتمنحك إطلالة شبابية مرحة، فقد تألقت سلوى أنلوف بجلابية مغربية زرقاء مزينة بأزرار ناعمة ومطبعة بالأزرق، وتجملت في إطلالة أخرى بقفطان بدرجة مميزة من الرمادي المطبع بفصوص حمراء وخضراء إلى جانب التطريز الذهبي، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج الزهري مع تسريحة الشعر المنسدل، وظهرت في الإطلالة الأخيرة بقفطان أحمر مكسوّ بالتطريزات الذهبية في المنتصف مع الأقراط الملونة بفصوص حمراء وخضراء.