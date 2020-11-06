المجوهرات المفضلة لدى الفاشينيستا السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تعتمد الفاشينيستا السعوديات على الصيحات العالمية ويطبقنها بحذافيرها. هذا لا يعني بأنهن صحيات الموضة بل على العكس هن يخترن من بين هذه الصيحات ما يليق بهن ويقدمنه لقاعدة جمهورهن الكبيرة. ومن أبرز الصيحات المحببات الى قلب الفاشينيستا السعوديات هي صيحات المجوهرات المتنوعة، فكل واحدة منهن نراها تركز على أسلوب معين. لذا تعرفي الى أهم الفاشينيستا السعوديات وما يفضلنه في عالم المجوهرات.

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الأساور الذهبية الرفيعة مع يارا النملة

يارا النملة





تعشق يارا النملة ارتداء الأساور الرفيعة المصنوعة من مختلف أنواع الذهب، وهي تعمل على دمجهم مع بعض البعض بشكل عصري وأنيق.





عقود اللؤلؤ مع هالا

The Hala





هناك علاقة وطيدة تجميع ما بين الفاشينيستا السعودية هالا وعقود اللؤلؤ، فهي تعشق هذا الحجر الكريم وغالباً ما ترتديه في اطلالاتها وتنسقه بطريقة جميلة.





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السلاسل مع موديل روز

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تحب الموديل روز الاطلالات الجريئة، من هنا نراها في معظم اطلالاتها متألقة بصيحة السلاسل حول عنقها أو في معصمها. هذه الموضة تعكس شخصية جريئة وأسلوباً مغامراً على من ترتديها.





الأساور الجلدية مع آرام قباني

آرام قباني



تهوى الفاشينيستا السعودية آرام قباني لفت الأنظار بشدة، من هنا نراها تتوجه نحو الصيحات الجريئة والملفتة. ومن أكثر التصاميم المحببة الى قلبها هي الأساور الجلدية العريضة ذات الأسلوب المميز والجلود الفاخرة والمتينة الملونة أو السوداء.









الخواتم العريضة مع لما العقيل

لما العقيل



الخواتم العريضة هي من أكثر المجوهرات المحببة الى قلب لما العقيل وهي تعتمدها في العديد من اطلالاتها خصوصاً التصاميم التي تحتوي على أحجار كريمة عريضة.

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