إنجاب توأم وضرب العريس وقتل كتكوت.. أغرب عادات الزواج حول العالم

لايف ستايل

عادات وتقاليد غريبة تحرص بعض الشعوب حول العالم على اتباعها عند إتمام الزواج، ويرصد "هن"، أغرب عادات الزواج حول العالم، وفقًا لموقع scoopwhoop.

إحداث ضجيج في أول ليلة زفاف في فرنسا

في ليلة الزفاف بفرنسا، يتجمع أصدقاء العروسين وعائلتاهما، خارج منزل الزوجين، ويقومون بدق الطبول، ومن ثم يقدم العروسان المشروبات والوجبات الخفيفة لهم، ويعرف هذا التقليد الفرنسي باسم Charivari.

كميات كبيرة من الدهون للعروسين في موريتانيا

قبل عقد حفل الزفاف، يتناول العروسان الأطعمة التي تحوي كميات كبيرة من الدهون، لاكتساب الوزن، ورغم أن تلك العادة تسبب مشاكل صحية للعديد من الأزواج، إلا أنه يجب اتباعها في موريتانيا.

ضرب العريس بالسمك الميت في كوريا الجنوبية

يعتقد بعض سكان كوريا الجنوبية، أنه يجب ضرب قدمي العريس بالسمك الميت وعصى الخيرزان، لتجهيزه لليلة الأولى من الزواج، دون تفسير واضح لهذا الأمر.

بكاء العروس لمدة شهر قبل الزفاف في الصين

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تضطر العرائس إلى البكاء ساعة كل يوم لمدة شهر، قبل زفافهن، كما تنضم إليهن صديقاتهن، وتعد تلك العادة نوعًا من أنواع الترحيب بالزواج.

قتل كتكوت صغير لتحديد موعد الزفاف في الصين

تشتهر قبيلة "دور" الصينية، بعاداتها الغريبة قبل الزواج، إذ يجب على الزوجين أن يمسكا السكين معًا ويقتلان كتكوتًا صغيرًا ثم يفصحان كبده، فإذا كان على ما يرام، فيمكنهما تحديد موعد حفل زفافهما، وإلا عليهما الاستمرار في القتل حتى يجدوا كبدًا جيدًا.

إنجاب طفلين أو الانفصال في السودان

هناك قبائل معينة في جنوب السودان تعتقد أن الزواج لا يمكن أن يستمر إلا إذا تمكنت العروس من إنجاب طفلين، وإن لم تتمكن من فعل ذلك فيمكن للعريس أن يطلقها.

حفلة التقبيل في السويد

في السويد، وأثناء حفل الزفاف، عندما تغادر العروس الغرفة، تقف جميع صديقاتها ويقبلن العريس.

تقديم ملعقة الحب في انجلترا

في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة، يقوم العريس بإهداء عروسته ملعقة منحوت عليها عبارة "Lovespoon"، للدلالة على أنه لن يتركها تشعر بالجوع أبدًا.