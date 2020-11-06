في عيد ميلاده.. أحمد فهمي ببدلة رقص "بلدي" (صورة)

لايف ستايل

قررت الفنانة آيتن عامر، تهنئة الفنان أحمد فهمي، بمناسبة عيد ميلاده، بطريقة مختلفة، وبصورة غير معتادة.

وشاركت "آيتن" متابعيها عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة لفهمي من كواليس فيلمهما الشهير "بنات العم".

وظهر "فهمي" و"آيتن" ببدلة رقص "بلدي"، بموديل جلابية نانسي عجرم الشهيرة، في سياق شخصياتهم بالفيلم، وعلقت الفنانة: "كل سنة وأنت طيب وأجدع من اللي قبلها".

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يذكر أن آخر لقاء للفنان أحمد فهمي، كان مع "أبلة فاهيتا"، في برنامج "في الدوبليكس" عبر فضائية "ON E"، وكشف وقتها تفاصيل كثيرة من أسرار حياته الخاصة، وعلاقته بزوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد.

وخلال اللقاء، وصف فهمي زوجته "هنا" بـ"القادرة"، قائلًا: "هي دمها خفيف وكل حاجة بس هي قادرة".

وتحدث "فهمي" عن علاقات جده لوالدته النسائية المتعددة: "جدي اتجوز 17 مرة، جدتي توفت، وهو انطلق، بقينا نخش نسلم وخلاص، لما نلاقي حد قاعد معاه نسلم وخلاص منعرفش هي مين".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، تعاقد رسميًا، مع شركة "سينرجي" على بطولة مسلسل جديد، من المحتمل عرضه في رمضان 2021.

ويفاضل فهمي حاليًا بين عدد من السيناريوهات التليفزيونية، وإن كان أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، ومن المقرر الاستقرار على جزئية توقيت عرض المسلسل في رمضان من عدمه، وفقا لتوقيت انتهاء فهمي من تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية"، الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره.

ويستأنف فهمي تصوير مشاهد "دماغ عالية"، داخل موقع تصوير لم يتحدد بعد، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.