مشاهدة 5200 قطعة أثرية نادرة بـ40 جنيه.. دليلك للاستمتاع بمتحف شرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد مشروع توقف منذ حوالي 9 سنوات، شهدت محافظة جنوب سيناء، حدثا تاريخيا بافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي الذي يضم 5200 قطعة أثرية، إلى جانب تماثيل نادرة وعددًا من القطع الأثرية النادرة في العالم.

وافتتح المتحف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور مجموعة من الوزراء خلال زيارته إلى منتجع شرم الشيخ، كما شهد المتحف استقبال عدد من الوفود السياحية خلال الأسبوع الجاري، بعد أن فتح أبوابه لاستقبال الجمهور، منذ الأحد الماضي الأول من شهر نوفمبر الجاري.

ولكن كيف تستمتع بمتحف شرم الشيخ بعد فتح أبوابه أمام الجمهور؟، هذا ما يستعرضه "الخليج 365".

فكرة إنشاء المتحف

يعتبر متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المصرية بمدينة شرم الشيخ، وترجع فكرة إنشاءه إلى عام 1991، وبدأ العمل في المشروع عام 2003، ثم توقف عام 2011، ليتم استئناف العمل مرة أخرى عام 2018، بتكلفة بلغت 812 مليون جنيه، ويستعرض نشأة الحضارة المصرية وتطورها، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله.

5200 قطعة فريدة

يعرض المتحف 5200 قطعة أثرية فريدة، تم اختيارها من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، ومخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا، ليتم عرضهم داخل قاعات المتحف المتنوعة: القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة، أو في منطقة العرض الخارجي.

قطع أثرية لم ترها من قبل

وفقا للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في بيان صحفي، فإن متحف شرم الشيخ يضم عددًا من القطع الأثرية التي لم تعرض من قبل، كما أنه مقام على مساحة 200 ألف م2، وتبلغ المساحة الإجمالية للإنشاءات 25709 م2، وبلغت النسبة البنائية للمشروع 12.82٪ من المساحة الكلية.

أهم القطع الموجودة

المتحف يضم قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله "إيروس"، وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله "بس" من الطين غير المكتمل يتم عرضه داخل القاعة الكبرى.

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ويعرض المتحف أيضا 10 قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، ويعد تمثال "الكا" القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود هو القطعة الرئيسية بالمعرض، إضافة إلى وجود القاعات الرئيسية، قاعة العرض المتحفي وقاعة الحضارات وقاعة الحياة اليومية والبرية، وقاعة المومياوات ومراكب الشمس ومجوهرات الأسرة العلوية.

خدمات مميزة للزوار

وفقا لمريم سعيد أدارد المشرف على متحف شرم الشيخ، فإن المتحف يقدم خدمات كثيرة للزوار مثل مناطق للتراث وفوت كورت ومساحات خضراء، ومبنى للمطاعم والكافيتريات.

مواعيد الزيارة

المتحف مفتوح للزيارة طوال أيام الأسبوع لفترتين إحداهما صباحية (من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا)، والأخرى مسائية (من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء)، وذلك ليتمكن السائحين من الاستمتاع بشواطئ شرم الشيخ الخلابة وبشمسها الدافئة، وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحاً، وزيارة المتحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وذلك في إطار سياسة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وفقا لبيان وزارة السياحة والآثار.

أسعار الزيارة

المصري

الدخول إلى المتحف سيكلفك 40 جنيها كمواطن مصري، بينما الطالب يدفع 20 جنيها فقط، بينما سعر الاستعانة بكاميرا فوتوغرافية بدون فلاش للاستخدام الشخصي يصل إلى 50 جنيها، و10 جنيهات رسوم حامل الكاميرا.

الأجنبي

بينما يدفع السائح الأجنبي تذكرة قيمتها 200 جنيه، في حين يدفع الطالب الأجنبي 100 جنيه فقط، أما سعر الاستعانة بكاميرا فوتوغرافية بدون فلاش للاستخدام الشخصي فيصل إلى 50 جنيها، و 20 جنيها رسوم حامل الكاميرا، وفقا لـ" travelyalla" المتخصص في شؤون السياحة.

الأطفال

الدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات.