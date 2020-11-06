لهؤلاء فقط.. توقعات بطرح أول لقاح ضد كورونا خلال أقل من 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن أول لقاح يحارب فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا خلال أقل من 4 أسابيع وتحديدا في بداية شهر ديسمبر المقبل.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية في أقل من أربعة أسابيع.

وتضيف الصحيفة، أنه يتم وضع الخطط من أجل تجهيز جرعات اللقاح التي طال انتظارها، والتي سيديرها الأطباء والفرق التي تزور دور الرعاية في بداية ديسمبر، إذا تمت الموافقة على أحدها، حيث أن هناك نوعان من اللقاحات التي يتم تحضيرها للاستخدام أحدهما يحتاج إلى حقنتين.

وهناك لقاحين مخصصين للاستخدام، بما في ذلك اللقاح الذي يتطلب جرعتين ويحتاج إلى تخزينه في درجة حرارة 70 درجة مئوية (-158 فهرنهايت).

وفقا لـMailOnline ، فإن معهد الخدمات الصحية في بريطانيا يستعد لتقديم اللقاح في ديسمبر، وادعى أحد العاملين أنه كان على علم بهذا الأمر منذ الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، حث العلماء على توخي الحذر، وأكد أحدهم أنه يعتقد أن الوقت ما زال "مبكرًا جدًا" للقاح لإجراء تجارب إكلينيكية صارمة والموافقة عليه من قبل المنظمين.

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لقاح أكسفورد لفيروس كورونا ولقاح فايزر كلاهما في المرحلة الثالثة من التجارب البشرية، ومن المتوقع أن يعلن واحد على الأقل عن نتائجه في عيد الميلاد قبل نهاية 2020، حيث يعتبر لقاح أكسفورد الأوفر حظًا في السباق لإيجاد علاج لـ كوفيد-19.

قبل طرح أي لقاح في الأسواق، يجب على المنظمين أن يؤكدوا أنه آمن وفعال، حيث من المتوقع أن يحصل المنظمون على النتائج السريرية في غضون أسابيع.

ويمكن للأطباء تلقي الخطط التي تحدد كيفية توصيل اللقاح الأسبوع المقبل، وفقًا لمجلة Pulse المتخصصة لأطباء الأسرة.

وسيكون إعداد وتقديم برنامج تطعيم جديد على النطاق الضروري تحديًا كبيرًا وستحتاج الممارسة العامة إلى الموارد المناسبة، من حيث الاستثمار والقوى العاملة، حتى تتمكن من مواجهتها.

وحددت اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن اللقاحات بالفعل المجموعات ذات الأولوية التي يجب أن تتلقى أي لقاح أولاً.

ووفقًا للجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، يجب أن يكون كبار السن المقيمون في دار رعاية وعمال دور الرعاية أول من يحصل على أي لقاح معتمد، ثم يأتي كل هؤلاء الذين يبلغون من العمر 80 عامًا فما فوق والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية على قائمة الأولويات، ومن المتوقع أن يتم إعطاء اللقاح على جرعتين، بفاصل 28 يومًا.