7 أسباب تدفع الرجل إلى الزواج الثاني: عدم النظافة والبحث عن الثقة

علاقات و مجتمع

تظل فكرة الزواج الثاني، رغبة ملحة لدى رجال كثيرون، هناك من يستطيع تحقيقها بالفعل بغرض تعزيز ثقته بنفسه، وهناك من يراه أنه يساعد على تقوية روابط الزواج الأول، لذا يشرح وليد هندي استشاري نفسي خلال حديثه لـ"هن"، دوافع الرجل ومبرراته في الإقبال على الزواج الثاني.

يقول وليد، إنه عندما يفقد الرجل شغفه وتتوقف أهدافه، يبدأ في البحث عن حيل أخرى وخلق دوافع جديدة لتحسين نفسيته وثقته في نفسه، لذا يبحث عن الزواج الثاني، حتى يحقق نجاحات مختلفة، موضحا 7 أسباب تدفعه للزواج الثاني.

1- هدف الإنجاب في حالة عدم حمل الأولى.

2- سوء المعاشرة وقلة النظافة الشخصية للزوجة.

Advertisements

3- خوفه من الأمراض التناسلية مثل الإيدز والزهري.

4- مرور الرجل بأزمة منتصف العمر.

5- يعزز الزواج الثاني الثقة بالنفس لدى الرجل، ويرفع من روحه المعنوية، ويعطيه الشعور بالكفاءة النفسية من خلال العلاقات الاجتماعية الجديدة من خلال زيجته الثانية.

6- رغبته في التجديد والإضافة إلى حياته، فيبدأ الاتجاه بشحن طاقته بالزواج الثاني لإكمال مسيرة الحياة الأولى بأمان.

7- في بعض الأحيان يكون اتخاذه لهذا القرار نزوة أو فترة مؤقتة، لإشباع غرائزه النفسية والجنسية من باب التجربة.

يشير الاستشاري النفسي، إلى أنه يرى كثيرًا من الحالات متعددة الزواج يصفون الشريك الآخر بأنه من المستحيل إكمال الزواج منه دون الدخول في علاقة أخرى أو زواج ثان.

ويضيف هندي، أنه ثبت علميًا أن الزواج الثاني يعزز الزواج الأول، بمعنى أن شعور الرجل بالذنب معناه تفكير الرجل في تفاصيل الزوجة الأولى، وأنها واجهت معه كل الصعاب وإعطائها للحب له ولأطفاله، وهذا يدفعه إلى التعويض السلوكي والنفسي للزوجة الأولى، أو في حالة إذا تزوج على غير علم الزوجة فيحسن علاقته واهتمامه بها خوفا من أن ينكشف أمره.