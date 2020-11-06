أصغر أخواتها ولقوها في كيس.. معلومات عن فتاة أسوان ولحظة العثور على جثتها (صور)

علاقات و مجتمع

ملامحها البريئة، وجسدها النحيل، وابتسامتها الصافية، كلاهما أمور تميزت بها "خلود مصطفى" ابنة محافظة أسوان، صاحبة البشرة الخمرية كنظيراتها من بنات مدينتها، لم تحلم سوى بأيام هادئة، ومرورها سريعًا حتى تنتهي من دراستها، وتملك شهادة تخرجها.

أحلام بسيطة كانت تراودها لم تستطع تحقيقها، بعدم تعرضت للخطف مؤخرًا قبل العثور عليها جثة هامدة، مليئة بالكدمات.

خلال الأيام الماضية، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان "حق خلود هيرجع"، إذ ذهب البعض إلى رواية خطف الفتاة، وطلب فدية من ذويها، إلا أن الأمر انتهى بقتلها وإلقاءها بعيدًا عن منطقة سكنها.

وحصلت "هن" على صور ترصد لحظات اكتشاف جثمان الفقيدة، من قِبل أحد جيرانها "محمد عبد الجليل"، بعدما تداول أهالي المدينة مقطع فيديو مصور، زاعمين إنه لحظات اكتشاف جثمانها.

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وسرعان ما تحركت النيابة، التي كشفت برئاسة المستشار محمد رمضان، مدير النيابة، تشكيل فريق للانتقال لموقع جثة الفتاة التى عثر عليها الأهالي بمنطقة "خور مطلع" الكائنة بحي الصداقة الجديدة شرق المدينة، للوقوف على ملابسات جريمة القتل.

ويرصد "هن" في السطور التالية معلومات عن الفقيدة، وفقًا لـ "هبة أحمد" إحدى أقارب الفتاة.

- اسمها خلود مصطفى.

- من منطقة الحصايا بأسوان.

- أصغر اشقائها.

- كانت في العام الأخير من كلية التجارة.

- تبلغ من العمر 20 عامًا فقط.

- عثر الأهالي على جثتها داخل كيس.

- ظهرت أثار العنف على جسدها إلى جانب كدمات بمنطقة الرأس.

- وجد شريط لاصق بالوجه ووحول الأيدي والقدمين.