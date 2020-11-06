قومي المرأة يخصص غرفة عمليات لشكاوى السيدات والفتيات في انتخابات النواب

علاقات و مجتمع

يواصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمزمع عقدها يومي ٧ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، معلنا تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "١٥١١٥".

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وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت مايا، أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات التى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

وينطلق التصويت في الداخل بداية من الغد على مدار يومين، بالجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تشهد تنافس عدد من المرشحين في المحافظات المعنية، وتوجد عدة ضوابط هامة لضمان سلامة التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد وضعت اللمسات الأخيرة قبل إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، التي من المقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين، على مستوى 13 محافظة: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، الغربية، والمنوفية، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وقررت الهيئة الوطنية تخصيص الطوابق الأرضية للجان الاقتراع الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل التيسير على هؤلاء المواطنين أثناء عملية الاقتراع، بالإضافة إلى توزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني أمام اللجان الانتخابية، مع قياس درجات الحرارة للناخبين قبل دخولهم اللجان الانتخابية.