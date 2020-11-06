إطلالات ملكة جمال المحجبات آية مكرم في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - فازت آية مكرم بلقب ملكة جمال المحجبات في عام ٢٠١٨، على الرغم من معارضة عائلتها لدخولها المسابقة؛ بسبب تقاليد وعادات الأسر العربية، وقد أكملت تعليمها في مجال التغذية العلاجية، وتميزت آية بنشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعها في إنستجرام قرابة نصف مليون شخص. ولتألقها الدائم استوحينا لكِ أبرز إطلالاتها لعام ٢٠٢٠، فإليكِ الخيارات.



خيارات عملية للمحجبات

خيارات عملية للمحجبات



إن كنتِ بحاجة لبعض الأفكار لإطلالتك العملية، فيمكن لآية مكرم أن تلهمك بعض الإطلالات؛ حيث نسقت بنطالًا وبلوزة واسعَيْن بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع حجاب أحمر وحذاء رياضي أبيض؛ للحصول على مظهر كلاسيكي مريح في الإطلالات العملية، ولإطلالة ثانية اختارت بنطالًا ومعطفًا باللون السماوي المزين بخيوط اللون البني في الأطراف مع ربطة للخصر، وأكملتهما بحذاء وحقيبة وبلوزة باللون البني مع أساور متعددة؛ لتظهر بزيّ متكامل وأنيق مناسب لكل النساء.

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موديلات فساتين ناعمة باللون الأزرق من آية مكرم

موديلات فساتين ناعمة باللون الأزرق



تفضِّل الفتيات المحجبات ارتداء الفساتين الناعمة؛ لما توفِّره من راحة وحشمة، وعن آية مكرم فقد اعتمدت في هذا الأسلوب على الفساتين الزرقاء بأنواعها، ومنه تأنقت بفستان طويل بدرجة الأزرق النيلي المصمم بأكمام منفوخة مزينة بزهور اللون البيج مع حجاب بيج وبلوزة سوداء، وارتدت في الإطلالة الثانية فستانًا صيفيًّا أبيض مزينًا بطبعات اللون الأزرق، وأكملت جمال الإطلالة بإكسسوارات الأيدي الذهبية مع الحجاب الأبيض لزي ناعم في الصيف.

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إطلالات كاجوال للمحجبات

إطلالات كاجوال للمحجبات



تعتمد كل الفتيات في الإطلالات اليومية على خيارات الأزياء الكاجوال، فإن كنتِ بحاجة لبعض الأفكار المميزة فقد ظهرت آية مكرم ببنطال أبيض من الجينز مع بلوزة خريفية مصممة بخطوط عريضة ملونة بالزيتي والأبيض والبرتقالي بطريقة عصرية، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بذات لون البلوزة لتحصل على إطلالة ناعمة وبعيدة عن التكلُّف، ولخيار آخر أطلت ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع معطف من الجينز المطبع بالزهري والأصفر والأزرق، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، لتحصل على خيار ناعم مناسب للشابات، كما تجملت بتنورة بيليسيه من الجلد مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام فوشيا منفوخة، واعتمدت لتكمل إطلالتها على الحجاب الزهري والإكسسوارات الفضية، وللخيار الأخير بأسلوب الكاجوال تألقت آية مكرم ببنطال أسود واسع مع معطف من الجينز الفسفوري وحجاب أبيض مطبع بالأخضر والأسود؛ ليمنحها خيارًا عصريًّا مميزًا.

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تنسيقات فساتين السهرة من آية مكرم

تنسيقات فساتين السهرة



لأن المحجبات يواجهن صعوبة في اختيار فساتين السهرة، فيمكنهن اعتماد خيارات آية مكرم؛ حيث تزينت بفستان أزرق طويل وواسع مصمم بقصة محددة للخصر وبأكمام مرفوعة الأكتاف، وزُيِّنَ بتطريز الزهور البيضاء في أحد الجانبين، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان ضيق وطويل مصمم بالترتر الأسود والفضي بطريقة مميزة ومواكبة لموضة ٢٠٢٠.