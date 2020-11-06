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تسريحات شعر طبيعية منسدلة موضة ربيع 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - ترغب كل سيدة في البحث عن صيحات موضة تسريحات الشعر الجديدة وتُفضل التمسك بالشكل الطبيعي لشعرها، فذلك يضمن لها شعورًا من الراحة عند الذهاب إلى العمل أو الجامعة حتى لا تهدر الكثير من وقتها، دون الحاجة لعُقد الشعر المُركَّبة، أو إستخدام إكسسوارات الشعر.
إذا كنت ترغبين بأن تكوني السبًّاقة في مواكبة الموضة، وأن تكوني مُتجددة وعصرية جدًا في تسريحة شعرك وفقًا لصيحات موضة شعر ربيع 2021 والتي تتمثل بالتسريحات المُنسدلة البسيطة والطبيعية، إختاري ما يُناسبك لإطلالة جريئة ومختلفة في السطور الآتية:

 

موديلات تسريحات شعر طبيعية منسدلة موضة ربيع 2021

تسريحات شعر 2021
موضة تسريحات شعر طبيعية لربيع وصيف 2021


تسريحة الشعر المبللة بالأسلوب المُنسدل

تسريحات شعر 2021
تسريحة الشعر المبلل المنسدل موضة ربيع 2021

تُعتبر هذه التسريحة واحدةٍ من أكثر صيحات الشعر رواجًا لربيع 2021، يُمكنك إعتمادها مع الفرق الجانبي لتضيفي لمسة مميزة وخاصة إلى تسريحتك لتتألقي بإطلالة بسيطة وأنيقة.


تسريحة الشعر المُنسدل والنصف المرفوع بالكعكة المرتخية

تسريحات شعر 2021
تسريحة شعر نصف مرفوع مع الكعكة المرتخفية تعدّ من تسريحات الشعر الرائجة للعام 2021

ننصحك بإعتماد تسريحة الكعكة المرتخية بالأسلوب النصف المرفوع، إذا كنت تفضلين التسريحات المُنسدلة ولكنّك في حاجةٍ أيضاً إلى رفع شعرك عن وجهك، بهذه الطريقة ستجمعين ما بين التسريحتين وتُضيفي المزيد من الحيوية والإشراق إلى إطلالتك.


تسريحة البوب المُنسدل

تسريحات شعر 2021
تُعد تسريحة البوب المنسدل من أكثر تسريحات الشعر رواجًا لربيع2021

تمنحك هذه التسريحة شكلًا طبيعيًا وأنيقًا، وتتميز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، فهي تسريحة أساسية لا يمكننا أن ننكرها في عالم تسريحات الشعر، ولن تملِّي من إعتمادها عدة مرات، في حال كنت ترغبين بإطلالة عفوية ومميزة.


تسريحة الشعرالمُنسدل بالفرق الجانبي

تسريحات شعر 2021
تسريحة شعر مع الفرق الجانبي لإطلالة مواكبة لصيحات موضة الشعر لربيع 2021

تسريحة جذائبة بإمتياز تبرز جمال شعرك، ويُمكنك إعتمادها مع الفرق الجانبي الذي سيُحدّد ملامح وجهك، وبالتالي ستحصلين على إطلالة عصرية وجذابة وتتألقي جمالًا.


تسريحة الشعر المُنسدل الويفي مع الغُرَّة الأمامية

تسريحات شعر 2021
تسريحة الشعر الويفي تعد من تسريحات الشعر الرائجة في ربيع 2021

استوحتي إطلالتك وإعتمدي هذه التسريحة التي تبرز جمال شعرك سواء كان قصيرًا أو طويلًا، تسريحة عملية جدًا بمختلف أشكالها وأنواعها لتحصلي على إطلالة مختلفة.

تابعي المزيد: تسريحات شعر شبابية للصبايا.. عصرية ولافتة

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تسريحة الشعر المُنسدل بالفرق النصفي

تسريحات شعر 2021
تسريحة شعر منسدل طبيعية وكلاسيكية في آن

تُعد هذه التسريحة الخيار الأمثل لتتألقي جمالًا بإطلالة طبيعية ومُفعمة بالحيوية، وحليفتك لاسيّما إذا كنت تملكين شعرًا مالسًا وطبيعيًا، كما يُمكنك ترك بعض الخصلات منسدلة على الجوانب.

 

تسريحة الشعر المُنسدل المتساوي الطول مع الغُرَّة الجانبية المدرَّجة والطويلة

تسريحات شعر 2021
تعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر رواجًا لربيع 2021

تمنحك هذه التسريحة إطلالة أنيقة، عصرية ومواكبة للموضة في آنٍ معًا، وسيبدو هذا الستايل رائعًا بالأخص إذا كنت تعتمدين الغُرَّة الجانبية لتُضيفي على أنوثتك لمسة عصرية ومزيدًا من الجاذبية والجمال.

 

تسريحة الشعر الويفي العريض

تسريحات شعر 2021
تسريحة شعر ويفي عريض لمواكبة أبرز صيحات موضة الشعر لربيع 2021

تُعد هذه التسريحة طبيعية وتمنح شعرك إطلالة ربيعية بإمتياز ولوك عصري لتواكبي موضة ربيع 2021، ولتتألقي جمالُا بمناسباتك.


تسريحة البوب الفرنسية المُنسدلة مع الغُرَّة الأمامية الكثيفة

تسريحات شعر 2021
تسريحة البوب الفرنسية مع الغرة الأمامية موضة ربيع 2021

ستمنحك هذه التسريحة إطلالة عصرية ملفتة وجذابة، ومن دون أن تطلب منك أي جهد، وتُعتبر خيارك الأمثل لإعتماد أحدث صيحات موضة ربيع 2021 في مناسباتك.


تسريحة الشعر المُنسدل مع الغُرَّة الأمامية المقسومة من الأمام

تسريحات شعر 2021
تسريحة شعر منسدلة مع فرق وسطي لإطلالة مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر

ستحدد هذه التسريحة بدورها النظر إلى شكل وطول شعرك بعيدًا عن المنطقة الأمامية من شعرك، يُمكنك إعتمادها إذا كنت تبحثين عن إطلالة عفوية ومرحة وطبيعية، وهي من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبدًا نظرًا لأسلوبها المتنوع، وتليق بغالبية أشكال الوجوه.

تابعي المزيد: تسريحات شعر طبيعية بفرق وسطي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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