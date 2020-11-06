كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - ترغب كل سيدة في البحث عن صيحات موضة تسريحات الشعر الجديدة وتُفضل التمسك بالشكل الطبيعي لشعرها، فذلك يضمن لها شعورًا من الراحة عند الذهاب إلى العمل أو الجامعة حتى لا تهدر الكثير من وقتها، دون الحاجة لعُقد الشعر المُركَّبة، أو إستخدام إكسسوارات الشعر.

إذا كنت ترغبين بأن تكوني السبًّاقة في مواكبة الموضة، وأن تكوني مُتجددة وعصرية جدًا في تسريحة شعرك وفقًا لصيحات موضة شعر ربيع 2021 والتي تتمثل بالتسريحات المُنسدلة البسيطة والطبيعية، إختاري ما يُناسبك لإطلالة جريئة ومختلفة في السطور الآتية:

موديلات تسريحات شعر طبيعية منسدلة موضة ربيع 2021

موضة تسريحات شعر طبيعية لربيع وصيف 2021



تسريحة الشعر المبللة بالأسلوب المُنسدل

تسريحة الشعر المبلل المنسدل موضة ربيع 2021

تُعتبر هذه التسريحة واحدةٍ من أكثر صيحات الشعر رواجًا لربيع 2021، يُمكنك إعتمادها مع الفرق الجانبي لتضيفي لمسة مميزة وخاصة إلى تسريحتك لتتألقي بإطلالة بسيطة وأنيقة.



تسريحة الشعر المُنسدل والنصف المرفوع بالكعكة المرتخية

تسريحة شعر نصف مرفوع مع الكعكة المرتخفية تعدّ من تسريحات الشعر الرائجة للعام 2021

ننصحك بإعتماد تسريحة الكعكة المرتخية بالأسلوب النصف المرفوع، إذا كنت تفضلين التسريحات المُنسدلة ولكنّك في حاجةٍ أيضاً إلى رفع شعرك عن وجهك، بهذه الطريقة ستجمعين ما بين التسريحتين وتُضيفي المزيد من الحيوية والإشراق إلى إطلالتك.



تسريحة البوب المُنسدل

تُعد تسريحة البوب المنسدل من أكثر تسريحات الشعر رواجًا لربيع2021

تمنحك هذه التسريحة شكلًا طبيعيًا وأنيقًا، وتتميز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، فهي تسريحة أساسية لا يمكننا أن ننكرها في عالم تسريحات الشعر، ولن تملِّي من إعتمادها عدة مرات، في حال كنت ترغبين بإطلالة عفوية ومميزة.



تسريحة الشعرالمُنسدل بالفرق الجانبي

تسريحة شعر مع الفرق الجانبي لإطلالة مواكبة لصيحات موضة الشعر لربيع 2021

تسريحة جذائبة بإمتياز تبرز جمال شعرك، ويُمكنك إعتمادها مع الفرق الجانبي الذي سيُحدّد ملامح وجهك، وبالتالي ستحصلين على إطلالة عصرية وجذابة وتتألقي جمالًا.



تسريحة الشعر المُنسدل الويفي مع الغُرَّة الأمامية

تسريحة الشعر الويفي تعد من تسريحات الشعر الرائجة في ربيع 2021

استوحتي إطلالتك وإعتمدي هذه التسريحة التي تبرز جمال شعرك سواء كان قصيرًا أو طويلًا، تسريحة عملية جدًا بمختلف أشكالها وأنواعها لتحصلي على إطلالة مختلفة.

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تسريحة الشعر المُنسدل بالفرق النصفي

تسريحة شعر منسدل طبيعية وكلاسيكية في آن

تُعد هذه التسريحة الخيار الأمثل لتتألقي جمالًا بإطلالة طبيعية ومُفعمة بالحيوية، وحليفتك لاسيّما إذا كنت تملكين شعرًا مالسًا وطبيعيًا، كما يُمكنك ترك بعض الخصلات منسدلة على الجوانب.

تسريحة الشعر المُنسدل المتساوي الطول مع الغُرَّة الجانبية المدرَّجة والطويلة

تعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر رواجًا لربيع 2021

تمنحك هذه التسريحة إطلالة أنيقة، عصرية ومواكبة للموضة في آنٍ معًا، وسيبدو هذا الستايل رائعًا بالأخص إذا كنت تعتمدين الغُرَّة الجانبية لتُضيفي على أنوثتك لمسة عصرية ومزيدًا من الجاذبية والجمال.

تسريحة الشعر الويفي العريض

تسريحة شعر ويفي عريض لمواكبة أبرز صيحات موضة الشعر لربيع 2021

تُعد هذه التسريحة طبيعية وتمنح شعرك إطلالة ربيعية بإمتياز ولوك عصري لتواكبي موضة ربيع 2021، ولتتألقي جمالُا بمناسباتك.



تسريحة البوب الفرنسية المُنسدلة مع الغُرَّة الأمامية الكثيفة

تسريحة البوب الفرنسية مع الغرة الأمامية موضة ربيع 2021

ستمنحك هذه التسريحة إطلالة عصرية ملفتة وجذابة، ومن دون أن تطلب منك أي جهد، وتُعتبر خيارك الأمثل لإعتماد أحدث صيحات موضة ربيع 2021 في مناسباتك.



تسريحة الشعر المُنسدل مع الغُرَّة الأمامية المقسومة من الأمام

تسريحة شعر منسدلة مع فرق وسطي لإطلالة مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر

ستحدد هذه التسريحة بدورها النظر إلى شكل وطول شعرك بعيدًا عن المنطقة الأمامية من شعرك، يُمكنك إعتمادها إذا كنت تبحثين عن إطلالة عفوية ومرحة وطبيعية، وهي من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبدًا نظرًا لأسلوبها المتنوع، وتليق بغالبية أشكال الوجوه.

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