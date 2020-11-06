زينب غريب أحدثهم.. 4 فنانات في قبضة الكورونا بعد الجونة و"البقاء للأقوي"

علاقات و مجتمع

فرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نفسه على جميع المشاركين منذ اليوم الأول للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ سلطت كاميرات وسائل الإعلام الضوء على الإجراءات الوقائية التي اتخذها الفنانون، مع الحرص على سؤالهم عن انطباعاتهم بخصوص الفيروس، ومدى خوفهم منه.

وسرعان ما تجاوبت الفنانات مع الأسئلة الحوارية عن فيروس كورونا، بإجابات غير متوقعة، جلعتهم محط سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة شيرين رضا، عن الفيروس "كورونا مش حلوة"، بينما ردت الفنانة رانيا يوسف: "مش خايفة، إحنا حاربنا الديناصورات، وهنحارب الكورونا".

وفاجأت الفنانة ياسمين صبري، المشاهدين بتعليقها على تفشي فيروس كورونا، إذ قالت: "أكيد جه للعالم كله، اللي خده خده، واللي مجالوش مجالوش، والبقاء للأقوى".

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ورغم حالة الثقة التي سيطرت على ضيوف الجونة السينمائي، إلا أنه عقب إسدال الستار على الدورة الحالية، بدأت تظهر العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا على من شاركوا بالمهرجان، خصوصا الفنانات.

سارة عبدالرحمن

أول الفنانات الشابات، التي أعلنت إصابتها بكورونا بعد عودتها من الجونة، كانت الفنانة سارة عبد الرحمن، إذ كتبت عبر فيسبوك: "أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".

زينب غريب

لم يمر وقت كبير، إلا وأعلنت الفنانة زينب غريب، عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركتها في المهرجان، إذ كتبت: "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

بسمة

وأعلنت الفنانة بسمة خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي، متابعة: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

ريم العدل

أعلنت أول أمس، الاستايلست ريم العدل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابتها بكورونا، إذ كتبت: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، لأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي، وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده، لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة.. ربنا يسلّم الجميع".