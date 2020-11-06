بـ5 صور جريئة.. زوجة محمد زيدان تستمر في خطف الأنظار

لايف ستايل

حرصت "ميناس" زوجة محمد زيدان لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، على مشاركة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث جلسات التصوير التي جمعتها بزوجها.

وأظهرت الصور رومانسية الزوجين، وإطلالة "ميناس" الجريئة، إذ ارتدت بلوزة قصيرة شيفون بلون التركواز، جاءت بموديل الهاف ستوميك، كشفت عن بطنها، مع جيبة مجسمة بنفس اللون، ظهرت بها مرة من قبل في إحدى أيام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

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واعتمدت زوجة اللاعب، على حذاء صيفي أنيق، مع حقيبة متوسطة الحجم، والشعر المنسدل المعتاد.

"ميناس"، هي زوجة محمد زيدان الثانية بعد زوجته الدنماركية "ِشتينا"، إذ انفصلا بعد أن أنجب منها طفلا، ثم خطب مي عز الدين، وعاد إليها مرة أخرى.

ونفى زيدان الشائعات التي تقول إنه ارتبط بمي عز الدين لينسى زوجته الأجنبية قبل أن يعود إليها مرة أخرى، وقال: "بالعكس الفترة اللي أنا ومي ارتبطنا فيها كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية لفترة قصيرة، وكنت أعرف مي من قبل الانفصال"، مضيفا أن تلك الصداقة تطورت بعد الانفصال وحدث الارتباط والخطوبة.

وعن أسباب الانفصال عن مي عز الدين، قال زيدان، إنه كان بسبب اختلاف في الآراء، وظروف عمل مي عز الدين، ولأنه كان يعيش في ألمانيا حينها، والخطوبة لم تستمر أكثر من 4 شهور منذ شهر أبريل حتى أغسطس.

وبعد "شتينا" الدنماركية، تزوج محمد زيدان من "ميناس"، وهي مصرية الجنسية رغم ملامحها الأوروبية، وظهرت معه في أكثر من مناسبة وفاعلية فنية.